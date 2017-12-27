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Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями
Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями

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Глава держави підписав зміни до Земельного кодексу

30 грудня 2017 року - 19:54

Глава держави підписав зміни до Земельного кодексу

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року.

Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.

Реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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