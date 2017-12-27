Глава держави підписав зміни до Земельного кодексу

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року.

Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.

Реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.