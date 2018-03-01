Глава держави: Попереду – десятиліття української мови в Україні

Президент Петро Порошенко зауважив, що протягом останніх місяців на його адресу надійшло чимало звернень із закликом проголосити 2018 рік роком української мови.

«Скажу прямо: я не буду цього робити. Чому? Абсолютно очевидно, що року – замало. А що в 2019 році будемо робити? Забудемо про українську мову? Року замало, щоб надолужити все те, що внаслідок колоніальної політики втратила українська мова», - наголосив Глава держави під час церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2018 року.

Президент подякував авторам петицій за активну громадянську позицію та небайдужість і повідомив, що найближчим часом має намір підписати Указ про розробку десятирічної програми укорінення та зміцнення державного статусу рідної української мови. «Я закликаю вас всіх до співпраці, до наполегливої роботи в цьому напрямку. Бо попереду – десятиліття української мови в Україні. Протягом цих десятиліть позитивні незворотні зміни мають відбутися. І ключове слово – незворотні», - зазначив він.

Глава держави наголосив, що українська влада впевнено тримає курс на посилення ролі мови Шевченка в усіх сферах суспільного життя. Водночас, він підкреслив, що, як Глава держави є активним учасником процесу розбудови української політичної нації та дбає аби українські законодавчі ініціативи залишали широкий простір для реалізації прав тих громадян України, чиєю рідною мовою чи мовою спілкування є кримськотатарська, російська та інші мови. «Так само очевидно, що влада ніколи не втручатиметься в приватну сферу і жодним чином не регламентуватиме в ній мову міжособистісних комунікацій», - наголосив Петро Порошенко.