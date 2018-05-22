Глава держави: Постійна увага з боку ЗМІ важлива для формування в суспільстві нульової толерантності до корупції

Президент Петро Порошенко відзначає важливість публічного висвітлення всіх проявів корупції для формування нетерпимості у громадян та суспільства до таких злочинів. Про це Глава держави сказав під час засідання Національної інвестиційної ради.

«Більшість з вас, шановні учасники, прибула до Києва ще вчора, і вас вже напевно встигли полякати корупцією. Перше, що ми зробили кілька років тому – зняли табу з цієї теми. Лише 0,1% до 2014 року в засобах масової інформації було присвячено корупції. Сьогодні про це можна говорити абсолютно відкрито. І громадські організації, громадські активісти, бажано щоб це були відповідальні твердження, можуть в поточних умовах відкрито про це говорити», - звернувся Петро Порошенко до учасників ради.

За його словами зараз, «в умовах нічим не обмеженої свободи слова, з усіх телеканалів, радіостанцій та Інтернет-ресурсів ллється широкий і нестримний потік емоційно забарвлених повідомлень про гучні викриття, затримання, процеси». «Звичайно, що ця медійна складова істотно посилює уявлення про масштаби цього негативного явища. І це вже проблема не лише реальних фактів, але й гостроти інтерпретації. До речі, і відомий рейтинг Transparency International – це не рейтинг корупції, а рейтинг саме її сприйняття», - додав він.

Петро Порошенко підкреслив: «Особисто я позитивно сприймаю цю тенденцію, бо переконаний, що така гіпертрофована увага з боку ЗМІ важлива для того, щоби формувати нульову толерантність до корупції. Толерантність суспільства, громад і громадян. А світлом – тримати у страху тих, хто намагається у тіні чи в темряві чинити корупційні оборудки».

Президент особливо акцентував на створенні, внаслідок нової стратегічної лінії, нової інфраструктури антикорупційних органів: «Вперше в історії України у нас з’явилися антикорупційні інституції, позбавлені будь-якої формальної чи неформальної залежності від виконавчої влади».

«Формування цієї інфраструктури завершено вже майже три роки. І ми за три роки, безумовно, чекаємо результатів. Якщо є будь-який факт корупції, який стосувався б будь-кого, треба бігти не на телебачення, а до Антирокупційного бюро, Антирокупційної прокуратури. Де незалежне і об’єктивне розслідування має бути завершено і щоб корупціонер опинився у в’язниці», - підкреслив Президент.