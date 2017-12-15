Глава держави призначив стипендії видатним українським паралімпійцям, дефлімпійцям та їх тренерам

Президент Петро Порошенко підписав Указ № 423/2017 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів».

Українських спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів відзначено стипендіями відповідно до Указу Глави держави від 6 квітня 2006 року № 290 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні».

Стипендії призначаються 55 спортсменам, які є чемпіонами та призерами XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 року, призерами чемпіонату світу цього року. Також матеріальне заохочення призначене дванадцятьом тренерам.