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Глава держави призначив стипендії видатним українським паралімпійцям, дефлімпійцям та їх тренерам

20 грудня 2017 року - 16:56

Глава держави призначив стипендії видатним українським паралімпійцям, дефлімпійцям та їх тренерам

Президент Петро Порошенко підписав Указ № 423/2017 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів».

Українських спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів відзначено стипендіями відповідно до Указу Глави держави від 6 квітня 2006 року № 290 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні».

Стипендії призначаються 55 спортсменам, які є чемпіонами та призерами XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 року, призерами чемпіонату світу цього року. Також матеріальне заохочення призначене дванадцятьом тренерам.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №423/2017

Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів
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