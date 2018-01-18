Глава держави про прийнятий Закон про реінтеграцію Донбасу: Вдячний всім парламентарям за підтримку моєї президентської стратегії звільнення Донбасу

Президент Петро Порошенко подякував парламентарям за підтримку Закону про реінтеграцію Донбасу та відзначив їх здатність об’єднуватися для прийняття важливих для держави рішень.

«Дуже важливо, що сьогодні зранку український Парламент майже конституційною більшістю у 280 голосів проголосував Закон про реінтеграцію Донбасу (Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях – ред.)», - сказав Петро Порошенко під час спільного брифінгу з Генерал-губернатором Канади Жулі Пайєтт за підсумками зустрічі у Львові.

Глава держави наголосив: «Підтримана моя президентська стратегія звільнення Донбасу. За що я надзвичайно вдячний всім парламентарям».

За словами Президента, це також дуже важливо, оскільки показує здатність парламентарів консолідуватись для прийняття важливих рішень. «Це демонструє, що коли потрібно – наш Парламент вміє об’єднатися. І, незважаючи на бурхливу критику Закону, яка нібито лунала в останні дні з боку опозиційних фракцій, коли питання стало руба – голоси були віддані на підтримку зазначеного законопроекта».