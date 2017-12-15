Глава держави про роботу українських дипломатів: Нашу свободу і європейськість зараз доводиться виборювати, як і 100 років тому

«Як і 100 років тому, наша сьогоднішня боротьба точиться за нашу європейськість. Як і 100 років тому, багато хто у світі не виніс уроків з минулого і продовжує небезпечні маневри навколо граблів з написом «загравання з Росією» та «умиротворення агресора», - заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на урочистостях з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України. Глава держави додав: «Як і 100 років тому, перед Україною ніхто не розстеляє червону килимову доріжку з написом «євроінтеграція».

«Нашу з вами свободу і європейськість нам з вами зараз доводиться виборювати», - наголосив він.

Петро Порошенко підкреслив, у цій боротьбі Україні доводиться платити невимовно важку ціну життів наших кращих синів і дочок.

Він зауважив, що з досвіду минулого ми зрозуміли найголовніше – наша дипломатія, на жаль, ніколи не зможе перемогти без дуже потужної, сильної, патріотичної нашої української армії. Але й наша потужна, сильна, патріотична української армія потребує потужного дипломатичного голосу правди.

Президент також зазначив, що робота, яка проводиться буквально цілодобово, часто виглядає рутинною, більша її частина залишається непомітною для широкого загалу, але від цього вона не стає менш важливою.

«Забезпечення міжнародної підтримки України, її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, зміцнення міжнародної коаліції на підтримку нашої з вами боротьби проти російської агресії я вважаю одним з трьох своїх головних пріоритетів – поряд із розбудовою армії і рішучим прогресом в здійсненні реформ», - сказав Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що недооцінки дипломатичного фронту – Україна більше ніколи не допустить. «Наші з вами перемоги на цьому фронті є дійсно беззаперечними. А підтримка України, її незалежності, на міжнародній арені сьогодні є безпрецедентною з точки зору історії і правди», - зазначив він.

Водночас, Глава держави наголосив, що далекий від того, щоб недооцінювати агресора, який як на військовому, так і на дипломатичному фронті бореться з нами.

«Попри виграні дипломатичні битви, війну ми ще не виграли. Але перемога точно у нас попереду», - зазначив Президент.

За його словами, ніхто, мабуть, не знає підступність російського режиму краще, ніж українці.

«Тому нашою історичною місією, очевидно, і має бути, щоб ми на передовій боротьби цивілізованого світу з російським імперіалізмом демонстрували свої найкращі якості. І тому нашим з вами, дипломатами, завданням є зробити все від нас залежне, щоб успішна інтеграція України в європейські і євроатлантичні структури назавжди поставила крапку у спробах Москви повернути нас у свою, як вони вважають, «сферу впливу», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко також нагадав слова українського дипломата часів УНР Максима Славинського: «Геть від Москви, від будь якої Москви – червоної і білої, від будь якого режиму, - царського, демократичного, большивистського, від усякого імперського єднання».

«Ці слова сьогодні є, як ніколи, актуальними. Наші з вами зусилля мають бути спрямовані на об’єднання зусиль демократичного світу навколо протистояння російському агресору. Як і на те, щоб агресор поніс заслужену відповідальність за свої безвідповідальні дії», - зауважив він.

Петро Порошенко зазначив: «Те, що сьогодні робить Росія, вже було. Нічого нового. Тому, спираючись на свій історичний досвід, світ має зрозуміти, що очікувати від Москви чудесного переродження в демократію марно, так само як і марно її умиротворити – просто недалекоглядно».

Він також підкреслив, що нічого більше Росія не боїться так, як міжнародної єдності і солідарності, а також сильної, успішної, демократичної України.

«Весь світ зараз з нами. І це не лише присутня сьогодні з нами Христя Фріланд. Наша Христя у канадському Уряді. І це не лише інтенсивність наших переговорів», - сказав Президент та додав, що сьогодні відбудеться його телефонні розмови з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

«Коли Україна мала таку інтенсивність контактів і таку світову підтримку? Я впевнений в тому, що це також є визнанням заслуг наших дипломатів. Але й одночасно визнанням заслуг нашого народу, який з гордістю і честю проходить ті важкі випробування, які ми сьогодні маємо», - також зауважив він.

Петро Порошенко переконаний: «Не існує кращого шляху до відновлення в Росії бодай якоїсь поваги до міжнародного права, ніж, міжнародні санкції, замороження активів, заборона на відвідання цивілізованих країн тим, хто несе безпосередню відповідальність за агресивну політику цієї держави».

За його словами, саме цим шляхом треба і надалі йти, поступово розширюючи міжнародну коаліцію підтримки нашої держави та посилення санкцій - не як форми відповідальності, а як форми мотивації запрошення до круглого столу для того, щоб припинити цю агресивну політику.

Глава держави назвав яскравим прикладом – важливу та переконливу перемогу нашої дипломатії над російським агресором в Нью-Йорку, де днями Генеральна Асамблея ООН прийняла уже другу резолюцію, в якій Росія визнається державою-окупантом в Криму.

«Постійний член Ради Безпеки ООН визнаний агресором на найвищій міжнародній трибуні. Оцінка, за яку у 1939 році радянську Москву було виключено з Ліги Націй», - також зазначив він.