Глава держави: Шкода, що не вдалося включити до порядку денного минулої сесії Парламенту питання Антикорупційного суду

Президент Петро Порошенко висловив жаль з приводу не включення до порядку денного минулої сесії Верховної Ради законопроекта про створення Антикорупційного суду. Президент зауважив, що очікує від Парламента розгляду цього питання на початку роботи наступної сесії.

«Дуже шкода, що не вдалося включити до порядку денного питання Антикорупційного суду, але не маю жодного сумніву, що на початку роботи наступної сесії Парламента це питання буде вирішено», - сказав Петро Порошенко під час зустрічі із Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Водночас, Президент зазначив, що Парламенту вдалося ухвалити низку надзвичайно важливих Законів та законодавчо забезпечити проведення реформ в державі.

«Ми започаткували важливі реформи. Окремо хотів би подякувати за судову реформу. Мені приємно, що зараз судова реформа вже сприймається і громадськістю, і міжнародними партнерами», - зазначив він.

Глава держави також подякував Парламенту за надзвичайно важливі рішення, необхідні для впровадження медичної, пенсійної реформ. Він також відзначив прийняття законодавства щодо приватизації та низку інших законодавчих рішень.

За словами Петра Порошенка, дуже важливим також був останній пленарний тиждень роботи Парламента, коли був ухвалений Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». «Це Закон, який чітко відзначає системність дій державної влади України щодо повернення Донбасу, Криму в умовах окупації цих територій російським агресором», - наголосив він та додав, що Закон чітко називає агресора – агресором, окупацію – окупацією.

Президент зауважив, що незважаючи на бурхливі політичні дискусії, Парламенту вдалось самоорганізуватись і знайти голоси для ухвалення цього важливого рішення, що свідчить про надзвичайно високий потенціал Верховної Ради.