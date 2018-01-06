Глава держави: Спільно з потужною міжнародною проукраїнською коаліцією маємо примусити Росію повністю виконувати Мінські домовленості

«Спільно з потужною міжнародною проукраїнською коаліцією нарешті маємо примусити Росію до повного виконання Мінських домовленостей», - сказав Президент Петро Порошенко під час виступу на зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Глава держави висловив вдячність партнерам України по Нормандській четвірці – Німеччині та Франції. «Свої найкращі побажання адресую Канцлеру Меркель та вірю, що нова урядова коаліція Німеччини базуватиметься на сталій підтримці України та її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності», - сказав Петро Порошенко.

Він також подякував Президентові Франції Еммануелю Макрону за його лідерство та бачення оновленої Європи, Австрії, як головуючій минулого року в ОБСЄ країні, та побажав успіхів наступному італійському головуванню. «Розраховуємо на тісну співпрацю у справі повернення миру на українську землю», - зазначив Президент.

Петро Порошенко особливо відзначив мужню та самовіддану діяльність численних спостерігачів СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі. «Навіть загроза здоров’ю та життю з боку російських окупаційних військ їх не зупиняє від виконання шляхетної місії», - наголосив він.

«Немає нічого неможливого, коли ми всі об’єднуємо наші зусилля і говоримо єдиним голосом. Різдвяне звільнення українських полонених – це яскравий приклад нашої співпраці», - підкреслив Президент.