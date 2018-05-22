Глава держави: Сподіваюсь, що до наступних виборів Президента в Україні буде завершено створення антикорупційної інфраструктури

Президент Петро Порошенко сподівається, що до наступних виборів Глави держави в Україні буде завершено створення інфраструктури органів, що боряться з корупцією.

«У нас до президентських виборів залишився ще майже рік і я дуже сподіваюся, що нам вдасться завершити створення у повному обсязі антикорупційної інфраструктури, якої, хочу наголосити, не має жодна країна світу», - сказав Глава держави на спільній прес-конференції з Федеральним президентом Республіки Німеччина.

Петро Порошенко нагадав, що з перших днів його каденції було вжито низку надзвичайно ефективних кроків, спрямованих на боротьбу з корупційними злочинами. «Ми запровадили надзвичайно ефективні заходи, які сьогодні або обмежують, або майже ліквідують корупцію в багатьох секторах економіки», - наголосив він.

Серед одних з найуспішніших Президент назвав створення та започаткування роботи системи електронних закупівель ProZorro . «Дуже успішне застосування системи ProZorro для державних закупівель, яка дозволила зекономити сотні мільярдів гривень. Ми запустили разом з Урядом цю систему, розробили її і сьогодні вона вже приносить ефективні результати», - підкреслив Глава держави.

Наступним важливим етапом Петро Порошенко назвав антикорупційні кроки в енергетичній сфері, які дозволили ліквідувати дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз» в 10 мільярдів доларів та врешті зробити його прибутковою компанією, «вирівняти позиції і ліквідувати корупційні потоки, якими живилася вся без виключення попередня влада».

Не менш важливим Президент назвав ліквідацію корупційних схем в податковій системі: «Лише на компенсації ПДВ попередні корупціонери клали в свою кишеню сотні мільйонів доларів. На сьогоднішній день всі компанії, включно з німецькими, не мають жодних проблем з прозорою і автоматичною компенсацією ПДВ».

Глава держави зазначив, що пишається тим фактом, що саме за його ініціативою в Україні було створено незалежну, неупереджену антикорупційну інфраструктуру - Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Також було створено Національну агенцію із запобігання корупції, запроваджено систему електронного декларування, через яку нині 1 млн 200 тисяч державних службовців і людей, які отримують грошове забезпечення з державного бюджету, звітують про свої статки та доходи.

«На сьогоднішній день спільні і узгоджені антикорупційні кроки дозволяють притягнути до кримінальної відповідальності за корупційні дії і міністрів, і депутатів Парламенту, і губернаторів окремих регіонів. І це ще одне підтвердження абсолютно ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури», - зазначив Петро Порошенко.

Він також висловив сподівання на завершення процесу створення антикорупційного суду і підкреслив, що робить для цього все від нього залежне. «Як тільки з’явилася можливість подачі мною законопроекту про антикорупційний суд, а Парламент був заблокований ініціативою окремих депутатів, які подали законопроект, який був визнаний Венеціанською комісією таким, що абсолютно не відповідає стандартам Ради Європи. 22 грудня мною був зареєстрований президентський законопроект про антикорупційний суд, який був підтриманий майже конституційною більшістю», - сказав Президент.

«Зараз Парламент розглядає майже дві тисячі поправок, які були подані до цього законопроекту, але я висловлюю щире побажання, що Парламент спроможеться прийняти відповідний законопроект і ми зможемо розпочати процес створення антикорупційного суду вже в липні цього року. І цього року цей процес буде завершений і Україна буде мати антикорупційний суд», - резюмував Глава держави.