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Глава держави: Транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз підтвердила свою надійність постачальника газу до Європи

2 березня 2018 року - 19:00

Глава держави: Транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз підтвердила свою надійність постачальника газу до Європи

Президент Петро Порошенко під час наради щодо загроз енергетичній безпеці України зауважив, що «незважаючи на те, що ми були вимушені перейти по окремим генераціям на мазут, що суттєво здорожчує вартість електроенергії, піти на інші обмежувальні заходи, вони будуть тривати, відповідно до рішення енергетичного штабу, дуже короткий час».

«Ситуація стовідсотково буде знаходитись під контролем», - підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив, що Міністерство закордонних справ України ініціювало відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС застосування механізму попередження загроз і іноземних партнерів було проінформовано про шантаж, до якого спробував вдатись «Газпром».

«Ми вітаємо ті заяви, які сьогодні були зроблені в Європейській Комісії, нашими партнерами, в тому числі і Урядом Німеччини, де було чітко наголошено, що вони розуміють, хто несе відповідальність за спроби створити цю кризову ситуацію. Ми впевнені, що контракт не буде розірваний. Ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз твердо підтвердила свій статус як надійного постачальника», - наголосив Президент.

Глава держави додав: «На жаль, РФ і РАО «Газпром» ще раз продемонстрував, що як тільки наступає холод, вони черговий раз роблять спроби застосувати постачання газу як механізм політичного тиску. Це не пройде – Україна надійний партнер. І ці події ще раз це підтверджують».

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