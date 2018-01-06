Глава держави: У 2018 році маємо амбітні пріоритети в реформах

У 2018 році пріоритети України в реформах є не менш амбітними: приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, Національне бюро фінансової безпеки, податок на виведений капітал, ліберальне валютне законодавство, подальше удосконалення тендерного законодавства, роботи енергетичного сектору, а також законодавство про національну безпеку. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Президент зауважив, що Україна високо цінує підтримку з боку Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку. «Ви допомагали нам зміцнювати макроекономічну і фінансову стабільність в Україні та у такий спосіб поступово повертати довіру до українського ринку з боку потенційних інвесторів. Разом ми зробили можливою «осінь реформ» в Україні», - наголосив Глава держави.

Президент нагадав, що було започатковано новий Верховний суд, шляхом відкритого конкурсу та за активної участі громадянського суспільства, вдалося схвалити реформу у сфері освіти, яка покращить стан освіти в Україні у відповідності до міжнародних зобов’язань і практик держав-членів ЄС. «Для тих, хто вважає інакше, ми завжди готові пояснити нашу логіку та домовитись про двосторонні механізми. Без ультиматумів, політизації та диктату», - додав Петро Порошенко.

Крім того, було схвалено пенсійну реформу як одну з ключових вимог МВФ, реформу охорони здоров’я, в тому числі сільської медицини, як найбільший прорив у цій сфері за багато років.

Петро Порошенко наголосив, що ніколи Україна не мала такого великого пакету реформ, здійсненого за короткий період.