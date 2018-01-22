Глава держави у Давосі: «Північний потік – 2» є іспитом на єдність Європи

«Північний потік – 2» є іспитом на єдність Європи. І це не стосується енергетичної безпеки та економіки», - підкреслив Президент Петро Порошенко під час дискусії на інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», яка відбулась в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами Глави держави, якщо подивитись на цифри цього проекту, буде зрозуміло, що там точно немає економіки. «Нема пояснення чому «Газпром» намагається підкупити деякі країни ЄС грошима, щоб досягти абсолютних чітких політичних цілей», - додав він.

«Ви сказали, що це («Північний потік – 2» - ред.) стосується енергетики, економіки. В жодному разі. Це лише політика», - прокоментував Президент слова ведучого дискусії.

Петро Порошенко також підкреслив, що Україна пишається зробленим величезним кроком за останні декілька років в напрямку енергетичної незалежності та диверсифікації. «LNG-термінал в Литві – браво. LNG-термінал в Польщі – браво. І Україна, яка вже більше двох років не купує жодного кубометру російського газу, отримуючи його через Польщу, Словаччину, Норвегію, ЄС», - зазначив Президент.

Глава держави також наголосив: «Саме тому ми виграли Стокгольмський арбітраж, який не стосується грошей, а стосується енергетичної незалежності. Головне досягнення Стокгольмського арбітражу – не те, що ми покращили фінансову ситуацію в країні, а те, що зупинили використання газу Росією в якості інструменту політичного тиску».

«І ми категорично проти повернення назад», - додав він.

За словами Президента, цього року транзит газу з України до Європи склав 94 млрд куб. метрів газу: «Це рекорд за останні роки. І ми будемо дуже раді збільшити обсяги».

Петро Порошенко також зауважив, що «нема ніякого сенсу інвестувати десятки млрд євро в ніщо». «Ми, європейці, маємо більш стратегічні шляхи витрачання цих коштів», - переконаний Президент.

«Є ще одна мета «Північного потоку – 2» - розділити Європу», - також наголосив Глава Української держави.

За його словами, після Brexit ЄС зіштовхнувся зі складним іспитом. «Після виборчої кампанії 2016-17 років, всі чекали, що популісти та євроскептики прийдуть до влади в Європі та сприятимуть ефективній російській стратегії по розколу та послабленню Європи. На щастя, всі європейці виявились достатньо відповідальними та об’єднаними, щоб зберегти єдність. Звичайно, Росія дуже розчарувалась результатом», - констатував Президент.