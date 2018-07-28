Глава держави: Влада не втручатиметься у суто внутрішні справи Української Церкви, але й іншим державам не дозволить цього робити

Президент Петро Порошенко зазначає, що українське суспільство очікує на рішення про надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви, суспільство готове до нього. «Але опоненти в безсилій злобі застосовують увесь арсенал пропаганди і маніпуляцій… Від поширення міфів і відвертої неправди, в тому числі і про Його Всесвятість (Вселенського Патріарха Варфоломія – ред.), до відвертих погроз і залякування. Послухаєш їх, то ледве не кінець світу настає. Але ж колесо історії ще ніхто не міг повернути назад», - зазначив Глава держави на урочистостях з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Президент особливо підкреслив: «Я гарантую, влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Але наголошую, проте й іншим державам українська владане дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор».

За словами Петра Порошенка, в РФ православна церква лише на папері відокремлена від держави, а насправді вона сама назвалася «скрепою» режиму. «Вона цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Ба більше: сама доктрина «русского мира» народилася в люксових келіях ієрархів РПЦ. І така ситуація – пряма загроза національній безпеці України, що просто зобов’язує нас діяти», - зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що у передмові до книги Патріарха Варфоломія «Віч-на-віч із тайною» є один із улюблених афоризмів Його Всесвятості: «Війна в ім'я релігії – це війна проти релігії». «Беззастережно поділяю цю думку. Спільне творення незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, підставою для протистояння, насильства. Навпаки, це – дорога до миру, спокою, порозуміння», - додав він.

Президент особливо підкреслив, що віруючі і церковні громади самі вирішуватимуть, чи приєднуватись їм до Помісної Церкви.

«Томос, хай пошле нам його Господь, не означатиме, що в Україні постане державна церква. Влада ж, як і раніше і тепер, поважатиме усі конфесії, не відступаючи від духу і букви Основного закону – Конституції України», - підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив, що конституційні засади державно-церковних відносин є непорушними. «Україна – багатоконфесійна держава, для якої релігійний мир – велика цінність», - сказав Президент та закликав і надалі докладати всіх зусиль для миру в Україні, для налагодження співпраці між релігійними громадами заради майбутнього.

«Ми всі пишаємося тим, що в Україні найскладніші питання співжиття релігій та культур завжди вирішувалися мирно, без насильства, у правовому полі. На жаль, наш внутрішній мир грубо порушила російська агресія. Упевнений, тільки Бог дав нам сил, щоб зупинити одну з найбільших армій світу. Лише віра дала нам таку величезну любов до Вітчизни», - зазначив Глава держави.

Петро Порошенко наголосив, що зараз увесь наш народ як ніколи потребує Слова Божого, потребує єдності, потребує миру.

Президент подякував Його Всесвятості за постійну увагу до України, а особливо – за нещодавнє нагадування про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ: «Про те, що перехід Київської митрополії під контроль Москви, який стався в сімнадцятому столітті, відбувся в неканонічний спосіб». «І за те Послання, яке він вчора передав нам, в якому чітко задекларована така довгоочікувана мета. Ця мета – «дарування українській церкві автокефалії», - наголосив Петро Порошенко.

«І ми радіємо з того, що Його Всесвятість як духовний провідник сотень мільйонів православного люду, як політична фігура глобального масштабу чує наш голос і наші прохання», - зазначив він.

Глава держави відзначив, що делегація Церкви-Матері на його запрошення і з благословення Його Всесвятості прибула розділити з українцями радість свята 1030-ліття хрещення Русі-України. Він також додав, що символічним є і те, що засновником Константинопольської кафедри є Андрій Первозванний - апостол, який, згідно літопису, бував у наших краях і пророкував велике майбутнє нашій землі.

Президент також подякував Його Святості Патріархові Філарету за багатолітні труди із розбудови Української Церкви, Його Блаженству Митрополиту Макарію, єпископату УАПЦ, усім ієрархам УПЦ Київського Патріархату за виявлений дух єдності і за одностайне звернення до Вселенського. Також Глава держави подякував архієреям УПЦ Московського Патріархату, в тому числі і тим які готові підтримати автокефалію.

Президент привітав кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Русі-України.

На початку урочистого заходу Президент разом з дружиною поклали квіти до пам’ятника Святому Рівноапостольному Князю Володимиру Великому та вшанували його пам’ять.