Глава держави: Ворог України не змінив своїх планів, продовжуючи розколювати державу

Російський агресор не змінив планів щодо розколу України і продовжує підтримувати п’яту колону та інших виконавців для досягнення цієї мети. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час представлення нового Голови Волинської обласної державної адміністрації.

Глава держави зауважив, що через незаконну анексію Криму, яка відбулася навесні 2014 року, Україна втратила 3,6% ВВП, 80% - нафтогазоносних покладів Чорного моря, 10% - портової інфраструктури країни. «Через агресію проти нашої держави на сході, на Донбасі Україна недорахувалася 15% ВВП. Окупованими виявилися майже 25% промислового потенціалу України, чверть товарного експорту (також втратила держава - Ред.)», - також додав він. Крім того, елементом гібридної війни для українських виробників стали закриті ринки Росії, які складали 34% товарного обігу країни.

«Дуже розраховував агресор, що мільйони людей опиняться без роботи, країна без валюти», - зазначив Президент та нагадав, і про перекриття постачання енергоносіїв, традиційний газовий шантаж України з боку Росії.

За його словами, на окупованій території також залишились активи банків на суму 5 млрд доларів.

«Якщо розуміти на що розраховував ворог - Україна не мала зберегтися як держава. І це не просто харківська, дніпровська, запорізька, одеська, херсонська, миколаївська «народні республіки». Країна мала бути розколота навпіл», - підкреслив Президент.

«Нічого не змінилося в їх планах. І мені байдуже або через російських олігархів фінансується п’ята колона всередині України, яка сиділа перед Верховною Радою, або знаходять інших виконавців», - наголосив він.

Глава держави зазначив, що вчора всі бачили переконливі докази, які зібрала Служба безпеки України, Генеральна прокуратура разом з представниками Сил спеціальних операцій ЗСУ, коли «люди легко розмірковують над тим, що потрібен керований хаос в центрі Києва». Він нагадав, що оперативне відео, представлене правоохоронцями, доводить, що в планах також були сотні жертв серед цивільного населення.

«Я хочу подякувати країні за таку надзвичайно рішучу реакцію на ці події. Всі згадали про те, в яких умовах зараз ми живемо, будуємо нову країну, реформуємо, змінюємо», - наголосив Петро Порошенко.