Глава держави воїнам: Нікому не дозволю ударити вам в спину і дестабілізувати ситуацію всередині України

Президент Петро Порошенко підкреслює, що комплекс оборонних та політико-дипломатичних заходів спонукав Кремль до розуміння, що ціна його агресії кожного дня зростає.

«Тому в Москві не шкодують ні сил, ні грошей, ні мізків для того, щоби дестабілізувати ситуацію всередині Україні. Нема жодного сумніву, що вони намагатимуться використати увесь багаж сучасних віртуальних політичних технологій втручання у виборчі кампанії, обкатаних ними у всьому демократичному просторі, світі від Америки до Європи», - зазначив Президент під час зустрічі з особовим складом штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей

«Але чекати їм непереливки, тому вже зараз роблять ставку на підрив України із середини, використовуючи тероризм і п’яту колону. Те, що протягом останніх днів викрили українські спецслужби та правоохоронці, по правді кажучи, шокує навіть тих, хто вже, здається, все побачив у своєму житті. Кого вже начебто нічим і ніким не здивуєш», - додав Глава держави.

Президент запевнив українських воїнів, що у ЗСУ є дуже надійний тил. «Я нікому не дам, не дозволю ударити вам в спину шляхом масштабної дестабілізації ситуації в країні. Подібні сценарії нашого ворога, хоча і знаходять несподіваних союзників за сотні кілометрів вглиб від фронту, - приречені. І не лише тому, що їм здатна протидіяти оновлена система національної безпеки, але й тому, що вони не мають жодного шансу на підтримку з боку політично зрілого та високопатріотичного українського суспільства», - наголосив Глава держави. За його словами, саме це є запорукою перемоги України.