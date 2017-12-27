Глава держави: Впевнений в тому, що перемога буде за нами

Президент Петро Порошенко наголосив, що звільнення українців з полону вся Україна чекала більше трьох років і висловив переконання, що всі полонені українці будуть звільнені і повернуться додому. «Впевнений в тому, що перемога буде за нами. Ласкаво просимо додому», - підкреслив Петро Порошенко.

«Нарешті це трапилось. Цього дня ми чекали більше трьох років», - сказав Президент під час зустрічі звільнених з полону українських військових на летовищі у Харкові. Він нагадав, що перші українські воїни потрапили в полон під час боїв на Савур Могилі, і після Дебальцевого, і з-під Луганська.

«І кіборги з Донецького аеропорту стоять сьогодні за моєю спиною, звільнені з ворожого полону, де вони перебували у заручниках лише за те, що вони люблять Україну», - додав Президент.

«І затремтіло серце сьогодні, коли Ірина Геращенко, уповноважений Президента (представник Президента у Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі – ред.), яка була в Горлівці, на окупованій території, дістала український прапор і в Горлівці зазвучало багатоголосе: «Слава Україні!» і почули відповідь: «Героям слава!», - розповів Петро Порошенко.

Глава держави наголосив: «І хлопці гордо підняли українські прапори і сказали: «Ми зробимо все, щоб українські прапори повернулися на окуповану територію». Дуже важливо було, що майже кожен сказав: «Ми будемо продовжувати боротьбу для того, щоб витягти наших хлопців, які залишились у Макієвці, Горлівці».

«Це надзвичайно важливо, бо Україна своїх не кидає», - підкреслив Петро Порошенко. За словами Президента, цим ми відрізняємось від окупанта, який таємно привозить членів угрупування «их там нет», або таємно, без пояснень змушує замовкнути близьких, дружин, батьків та змушує їх робити вигляд, що їх не має.

Глава держави зазначив, що хлопці і дівчата, які були в полоні, знають, як ці довгі три роки їхні батьки, діти, дружини, об’єднавшись з разом з усією нашою командою в єдину силу, билися за те, щоб їх повернути додому.

«Я хочу заявити, і я впевнений, що хлопці, які залишились зараз на окупованій території, це почують – ми будемо з потрійною енергією працювати над вашим звільненням. І будемо робити все для того, щоб це трапилось якомога скоріше», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що саме тому сьогодні така урочиста церемонія, коли з бойовими прапорами українське нове військо вітає своїх із поверненням додому.

Президент особливо подякував всім, хто доклав зусилля для того, щоб сьогоднішнє повернення українців додому відбулось: Першому Віце-спікеру Верховної Ради, представнику Президента у Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірині Геращенко, представниками України у Тристоронній контактній групі, працівникам Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, великій кількості волонтерів, а також тим, хто раніше повернувся з полону.

Петро Порошенко також нагадав, що напередодні відбулась його зустріч з рідними звільнених полонених, де з ними також спілкувався Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, ветеран АТО Вадим Свириденко. Глава держави запевнив, що буде зроблено все, щоб допомогти звільненим українцям адаптуватись після пережитих тортур, в’язниць та підвалів до нормального життя.

В свою чергу, звільнений з полону український історик, релігієзнавець Ігор Козловський наголосив: «Ми перейшли через страждання, катування, через біль, хвороби і головне – через морально-психологічний тиск. Адже ми постійно відчували любов нашого народу – любов людей, які молилися за нас, які билися за нас. І це головне. Ми зараз відчуваємо цю любов. Я люблю тебе, народе України. Слава Україні!»

Він додав: «Ми повернулися. І я відчуваю у своєму серці щастя і те, що Президент називав відчуттям єдиної родини. Ми дійсно єдина родина. Нас об'єднує не тільки ця земля, це повітря. Нас об'єднує не тільки спільна праця. Нас об'єднує наше бажання зробити так, щоб кожен з нас був вільним, щоб кожен з нас був членом єдиної родини».

Президент та всі присутні на летовищі разом виконали державний гімн України.