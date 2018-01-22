Глава держави вручив президентські премії молодим вченим

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» під час зустрічі з обдарованою молоддю та молодими вченими Президент Петро Порошенко вручив науковцям премії Президента України для молодих вчених України 2017 року, які було присуджено на підставі подання Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки.

Глава держави вручив премії за 11 робіт 23 вченим. Серед відзначених проекти співробітників і кандидатів технічних наук Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», співробітників Національного авіаційного університету, співробітників, кандидатів технічних наук Харківського державного університету харчування та торгівлі, співробітників Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, співробітників та кандидатів сільськогосподарських наук Інституту рослинництва імені Юр'єва Національної академії аграрних наук України.

Указом №458 від 29 грудня 2017 року було присуджено 40 премій Президента України для молодих вчених.

Глава держави поділився враженнями після огляду виставки, де представлені наукові проекти. За його словами, ці розробки свідчать про дуже важливу річ – що наші вчені не лише опанували сучасні технології, сучасні прилади, а створюють та вдосконалюють ці підходи та пропонують нові підходи для вирішення проблем у різних сферах. Наприклад, у медицині – сучасні фармакологічні препарати для лікуваня інсультів, інфарктів, ішемічної хвороби серця.

Президент зауважив, що на виставці проектів представлені дві розробки щодо роботи безпілотних літальних апаратів. «Мені приємно, що ми одразу ж з паном Ректором знайшли пропозиції і я доручу нашій оборонній промисловості (здійснити заходи – ред.) для того, щоб скоротити відстань від вашої розробки, випробувань, постановки на виробництво і постановки на озброєння. Бо для мене ваші розробки, в першу чергу можуть врятувати життя людей, життя наших хлопців, які зараз боронять Україну на фронті», - підкреслив Президент.

За його словами, зараз інтелектуальний світ відкритий для української молоді. Він зауважив, що для цього докладали зусилля і Президент і Уряд, і Міністерство. Крім того, є величезні можливості наших вищих навчальних закладів, вищої школи, які відкрились після прийняття у 2014 році Закону «Про вищу освіту», який зараз значно розширює можливості вчителів і учнів. «Ми зробили величезні кроки в тому, щоб інформаційні можливості були доступні для наших вчених», - додав він.

Президент нагадав, що зокрема у 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

«Моя порада – просто зараз світ відкритий для вас. Звичайно, що треба знати мову українську та англійську, треба знати мови і національних меншин», - звернувся Петро Порошенко до молодих вчених.