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Глава держави: Я відкритий до пропозицій як прискорити розкриття справи про вбивство Павла Шеремета

28 лютого 2018 року - 17:30

Глава держави: Я відкритий до пропозицій як прискорити розкриття справи про вбивство Павла Шеремета

Президент Петро Порошенко під час прес-конференції наголосив, що неодноразово підтверджував готовність зробити все від нього залежне, щоб розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета було розкрите.

«Я не Господь Бог і я не знаю, хто вбив Павла Шеремета. Але мені так само болить, як і вам. Знаєте, чим я відрізняюся від попередніх? Я буду робити разом з вами все можливе, щоб у нас не залишилося жодної закритої частини в розслідуванні вбивства журналіста», - наголосив він.

Глава держави нагадав, що раніше зустрічався з журналістами, в тому числі з видання «Українська правда» (де працював журналіст – ред.), і з родичами Павла Шеремета. «Я пообіцяв: дайте будь-якого слідчого з будь-якої країни світу і я зроблю все, щоб ввести його до складу слідчої групи. Може це збільшить шанси, може це збільшить довіру. Вам це не подобається? Це ваше право. Шукайте іншого, хто це зробить краще», - наголосив Президент.

Глава держави додав: «Але я не слідчий. Я маю створити умови для того, щоб захистити, у тому числі і українців. Аби розслідувати, створити умови для того, щоб розслідування відбувалося максимально прозоро і об’єктивно. Якщо у вас є будь-які претензії до розслідування – будь ласка, я на вашому боці». Президент зауважив, що, на жаль, журналісти гинуть, зокрема нещодавно у Словаччині, і це кожному болить.

«Я так само знав Павла Шеремета. Вибачте, що на цьому зупиняюсь. І в «Української правди» не має (права – ред.) приватизації Павла. Не є так, що ви можете від всіх вимагати або когось звинувачувати, а решта – винні. Ми кожен маємо робити свою справу. Якщо ви бачите, що Президент може ще щось зробити, я відкритий до ваших пропозицій», - зауважив Петро Порошенко.

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Прес-конференція Президента України

28 лютого 2018 року - 15:30
Прес-конференція Президента України Петра Порошенка, 28 лютого 2018 року
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Виступ Президента України Петра Порошенка на прес-конференції на тему: «Виклики – 2018»

Безумовно, ключовим з них продовжує залишатися  – це війна Росії проти України. Ціна агресії для агресора зростає завдяки зміцненню Збройних Сил України і продовженню політики санкцій проти Москви. Посилення її бойової спроможності залишиться моїм головним пріоритетом як Верховного Головнокомандувача Збройних Силу України. Наші Збройні Сили слід укріпити настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це – наше безумовне право, і воно має бути забезпечене достатнім військовим потенціалом.