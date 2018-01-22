Глава держави: Я відкритий до пропозицій як прискорити розкриття справи про вбивство Павла Шеремета

Президент Петро Порошенко під час прес-конференції наголосив, що неодноразово підтверджував готовність зробити все від нього залежне, щоб розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета було розкрите.

«Я не Господь Бог і я не знаю, хто вбив Павла Шеремета. Але мені так само болить, як і вам. Знаєте, чим я відрізняюся від попередніх? Я буду робити разом з вами все можливе, щоб у нас не залишилося жодної закритої частини в розслідуванні вбивства журналіста», - наголосив він.

Глава держави нагадав, що раніше зустрічався з журналістами, в тому числі з видання «Українська правда» (де працював журналіст – ред.), і з родичами Павла Шеремета. «Я пообіцяв: дайте будь-якого слідчого з будь-якої країни світу і я зроблю все, щоб ввести його до складу слідчої групи. Може це збільшить шанси, може це збільшить довіру. Вам це не подобається? Це ваше право. Шукайте іншого, хто це зробить краще», - наголосив Президент.

Глава держави додав: «Але я не слідчий. Я маю створити умови для того, щоб захистити, у тому числі і українців. Аби розслідувати, створити умови для того, щоб розслідування відбувалося максимально прозоро і об’єктивно. Якщо у вас є будь-які претензії до розслідування – будь ласка, я на вашому боці». Президент зауважив, що, на жаль, журналісти гинуть, зокрема нещодавно у Словаччині, і це кожному болить.

«Я так само знав Павла Шеремета. Вибачте, що на цьому зупиняюсь. І в «Української правди» не має (права – ред.) приватизації Павла. Не є так, що ви можете від всіх вимагати або когось звинувачувати, а решта – винні. Ми кожен маємо робити свою справу. Якщо ви бачите, що Президент може ще щось зробити, я відкритий до ваших пропозицій», - зауважив Петро Порошенко.