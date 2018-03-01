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Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

1 березня 2018 року - 18:56

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Глава держави закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт
Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01

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Глава держави закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні

19 березня 2018 року - 09:33

Глава держави закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Керуючим директором Кувейтської інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастакі та керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку.

Були обговорені шляхи активізації фінансового та інвестиційного співробітництва між Україною і Кувейтом, а також подальші спільні практичні кроки у цьому напрямку.

Президент України поінформував про останні зміни в українському законодавстві задля полегшення діяльності іноземних інвесторів. Глава держави запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну та закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні.

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01
Державний візит Президента України Петра Порошенка до Держави Кувейт, 18 березня 2018 року
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