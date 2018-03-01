Глава держави закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Керуючим директором Кувейтської інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастакі та керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку.

Були обговорені шляхи активізації фінансового та інвестиційного співробітництва між Україною і Кувейтом, а також подальші спільні практичні кроки у цьому напрямку.

Президент України поінформував про останні зміни в українському законодавстві задля полегшення діяльності іноземних інвесторів. Глава держави запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну та закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні.