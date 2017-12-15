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Християнам України, які святкують Різдво Христове 25 грудня

25 грудня 2017 року - 08:00

Християнам України, які святкують Різдво Христове 25 грудня

Шановні співвітчизники!

Прийміть сердечні вітання з нагоди Різдва Христового.

Вифлеємська зоря сповістила своїм сяйвом про народження Сина Божого, подарувала людству надію на перемогу добра над злом, правди над несправедливістю.

Сьогодні наш народ демонструє усьому світові дивовижну силу волі, дає гідну відсіч ворогові, який прагне знищити соборність та незалежність Української держави, спільними зусиллями будує європейську країну.

Нехай Божа благодать завжди буде щедрою до ваших родин та української землі.

Бажаю всім і кожному міцного здоров’я, злагоди й достатку.

Христос народився!

Славімо його!

Петро ПОРОШЕНКО

 

 

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