Йдеться про енергетичну безпеку цілого континенту – Президент про загрози будівництва «Північного потоку-2»

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам зауважив, що одним із пріоритетів його дій, Уряду, дипломатів та енергетичних партнерів України є питання доведення недоцільності будівництва «Північного потоку -2».

«Україна є повноцінним членом Енергетичного співтовариства. Ми намагаємось робити все можливе, в тому числі і (брати – ред.) участь в судових процесах, де ми разом з Польщею беремо участь, для демонстрації юридичних аргументів неможливості будівництва «Північного потоку-2», - розповів Президент, відповідаючи на питання щодо будівництва «Північного потоку-2» та позиції ЄС, зокрема Німеччини.

Глава держави зауважив, що після Стокгольмського арбітражу він спілкувався з керівництвом Фінляндії та Швеції. Представники цих країн були нещодавно з візитами в Києві. Тема «Північного потоку-2» серед інших була під час переговорів Петра Порошенка з Віце-президентом США Майком Пенсом.

«Я збираюся відвідати і Німеччину протягом двох-трьох тижнів», - наголосив Президент. «Ця тема, безумовно, буде в порядку денному наших переговорів», - додав він та привітав Німеччину із сформуванням коаліції.

В той же час, Глава держави звернув увагу на солідарність, яку демонструють європейські країни з Україною, на позицію Балтійських країн – Естонії, Латвії, Литви, позицію Данії, яка не дає дозвіл на будівництво («Північного потоку-2» - ред.), на позиції Фінляндії, Швеції, Італії та інших.

«На сьогоднішній день йдеться про енергетичну безпеку світу і цілого континенту, найбільшого ринку в світі. Якщо хтось вважає безпекою, щоб така Росія мала більше 50% постачання газу і в будь-який час могла його перекрити, я думаю, що розуміння крок за кроком, день за днем до європейців приходить», - наголосив він.

Президент зауважив: «Вони (Європа – ред.) перестають сприймати агресію РФ проти України як явище дуже далеке». Петро Порошенко додав, що коли європейці послухали останній виступ президента Росії Путіна в Держдумі, вони чітко і одразу ж зрозуміли, що український Президент говорить не тільки про захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України від російської агресії і безпеку Української держави. Насправді, йдеться про питання безпеки всіх європейських країн. За його словами, це забезпечує єдність Європейського Союзу уже більше 3,5 років навколо питань санкцій за незаконну анексію Криму та агресію на Сході України.

«Я є дуже оптимістичним щодо захисту інтересів України і щодо ефективної і скоординованої позиції щодо будівництва «Північного потоку-2», - резюмував Глава держави.