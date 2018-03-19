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Катар готовий надати Україні скраплений газ – Глава держави

20 березня 2018 року - 14:06

Катар готовий надати Україні скраплений газ – Глава держави

Президент України Петро Порошенко повідомив про «надзвичайно важливі переговори по диверсифікації джерел газопостачання», які відбулися в ході його офіційного візиту до Держави Катар.

«Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ», - сказав Президент України у коментарі та повідомив, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор. Глава держави зауважив, що переговори з цього питання відбудуться вже найближчим часом.

Президент також підкреслив, що «ці джерела постачання скрапленого газу від надійного партнера України – Катару створять унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки».

 

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