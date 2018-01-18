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«Кіборги» віднині і на віки стануть символом незламності духу захисників України - Президент

18 січня 2018 року - 17:49

«Кіборги» віднині і на віки стануть символом незламності духу захисників України - Президент

Президент Петро Порошенко під час відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, відзначив мужність та стійкість оборонців Донецького аеропорту – «кіборгів», які стали символом незламності духу захисників України.

«Навіть ворог був вражений самопожертвою наших героїв. В тих трагічних подіях не витримали навіть бетон і залізо. Оборонці Донецького аеропорту віднині і на віки стануть символом незламності духу захисників України», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко висловив вдячність режисерській групі фільму «Кіборги» та її керівнику Ахтему Сеітаблаєву, яким вдалося створити дуже правдивий фільм-розповідь про ті історичні, героїчні і трагічні події.

Президент також нагадав про успішний виступ команди ветеранів АТО на «Іграх нескорених». «Тоді я вкотре переконався, що Україна так само переможе у боротьбі за незалежність і відновлення своєї територіальної цілісності»,- сказав він.

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