Консолідація українців є головною передумовою нашої перемоги над ворогом – Глава держави

Президент Петро Порошенко наголошує, що саме об’єднання українсього народу проти агресора – Росії, є основою перемоги над ним.

«Маючи перед очима гіркий досвід отаманщини часів Української національної революції, ми даємо відсіч і будь-яким спробам посіяти в країні хаос і анархію. Розуміємо, принаймні в більшості своїй, що консолідація всіх українців на фоні найнебезпечнішої зовнішньої загрози, яка походить від Росії, є головною передумовою нашої перемоги», - сказав Глава держави під час виступу на заходах з нагоди сторіччя бою під Крутами.

Петро Порошенко нагадав присутнім слова В’ячеслава Чорновола: «Можливо, для українських патріотів Грушевського, Винниченка події в Крутах уперше явили жахливу правду про комунізм і соціалізм. Можливо тоді українські соціал-демократи, есери, монархісти, незалежники бодай на мить усвідомили, чим окошаться міжусобні конфлікти та загравання з комунізмом для України й для них самих. Це урок, дорогі мої, й нам, сьогоднішнім, це докір нашим демократам – роз’єднаним, непоступливим, осілим по партійних хуторах та хутірцях. Це пересторога тим, хто нині впритул не бачить загрози реваншу, натомість скеровує свій бійцівський запал проти недавніх однодумців».

На думку Президента, саме за це Герої Крут докоряють сучасним українцям і закликав слідувати прикладу молодих студентів, адже, як писав Чорновіл, «вони були зовсім юні… Але в грудях кожного з них билося серце Мужа, який обороняє Матір від лютого ворога».

«Хай же вони будуть прикладом кожному з нас. Хтось з мудрих влучно сказав: «Тільки там, де пам’ятають загиблих, є ті, хто готовий захищати живих», - наголосив Глава держави.