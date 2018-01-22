Контракти не передбачають права їх розторгнення в односторонньому порядку – Президент про заяви «Газпрому»

«Контрактами не передбачено право їх розторгнення в односторонньому порядку. І подібні заяви «Газпрому» можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов’язання», - заявив Президент Петро Порошенко під час наради в Ситуаційному центрі щодо заяви РАО «Газпром».

Глава держави висловив впевненість в тому, що «якщо це відбудеться, НАК «Нафтогаз України» безумовно звернеться в арбітраж за додатковою компенсацією збитку, який зараз вчинений безвідповідальними діями РАО «Газпром».

Президент звернув увагу на некоректну інформацію, що арбітражний трибунал базував свої рішення по транзитному контракту на нібито складній економічній ситуації в Україні. «Це точно не відповідає дійсності. Трибунал пояснив своє рішення тим, що НАК «Нафтогаз України» вимагає компенсації збитків у зв’язку з невиконанням «Газпромом» своїх контрактних зобов’язань по 110 млрд кубів, які були розумними і обґрунтованими», - зазначив він.

Петро Порошенко наголосив, що «зараз ці дії РАО «Газпром» підкреслюють ненадійність його як постачальника». Він також повідомив, що вчора була ініційована зустріч з послами іноземних країн, акредитованими в Україні. Міністерство закордонних справ ретельно і своєчасно поінформувало наших партнерів про заходи, які будуть вжиті.