Крим - це Україна. І там відбуватимуться вибори Президента України - Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє про підтримку України європейськими та американськими партнерами у питанні невизнання так званих виборів президента Росії в анексованому Криму.

«Європейські та американські партнери підтримують нас у невизнанні так званих виборів президента Росії на території анексованого Криму, які мають відбутися післязавтра. Все гранично просто. Крим - це Україна», - сказав Глава держави.

«Він повинен брати і рано чи пізно братиме участь у виборах Президента України», - підкреслив Президент.

За його словами, замість російського аншлюсу буде українське повернення – повернення Криму в Україну і України в Крим. «Крим, як і Донбас, був, є й буде українським. Це так само очевидно, які той факт, що Земля кругла і обертається навколо Сонця», - підкреслив Петро Порошенко.