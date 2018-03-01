Критична ситуація, яка виникла із  постачанням газу, вже позаду – Глава держави на нараді в «Укртрансгазі»

Президент Петро Порошенко провів нараду на підприємстві «Укртрансгаз» у зв’язку зі спробою Росії і РАО «Газпром» зірвати виконання контракту на постачання газу в Україну.

«Перше і головне – критична ситуація, яка виникла із постачанням газу, у зв’язку зі спробою РФ і РАО «Газпром» зірвати виконання контракту на постачання газу в Україну, вже позаду», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що одразу ж після погроз «Газпрому» дав відповідні доручення, а Уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство освіти, НАК «Нафтогаз України» вжили рішучі дії для недопущення припинення постачання газу.

«Зараз, на сьогоднішній ранок ми маємо різке збільшення постачання газу з Європейського Союзу, з Польщі, Словаччини, Угорщини. Весь дефіцит станом на зараз повністю покритий», - повідомив Петро Порошенко.

Він нагадав, що відповідно до рішення Стогкольмського арбітражу Україна мала закупати 4 млрд кубічних метрів газу у «Газпрома» і, отримавши відповідний рахунок, НАК «Нафтогаз» сплатив зазначену в ньому суму, очікуючи, що відповідна кількість газу надійде в Україну. «За 15 хвилин до 1 березня, коли мало початись постачання російського газу, нам повідомили, що газу не буде. І зробили спробу повернути кошти», - зазначив він.

Президент підкреслив, що саме тому, вчорашні дії з обмеження споживання газу в Україні були настільки необхідні.

«На сьогоднішній день ми маємо стабілізовану ситуацію з газопостачанням. Ми маємо достатньо газу у підземних сховищах. Маємо і мали на 2 млрд більше, ніж минулого року», - підкреслив він.

Президент також зауважив, що відбір газу із газових сховищ складає 112,8-115 млн кубічних метрів на добу. «Це максимальний обсяг, який ми вилучали із підземних сховищ», - сказав він.