Марина Порошенко ініціювала старт проекту щодо створення мережі Інклюзивно-ресурсних центрів на рівні місцевих громад у Житомирській області

31 січня дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Житомирську область, де разом із Віце-прем’єр-міністром, Міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадієм Зубком провела зустріч із головами ОТГ, РДА та міськими головами щодо створення системи Інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області.

За словами дружини Президента, сьогодні ми закладаємо основу для успішної реалізації ще одного з етапів реформи інклюзивної освіти – створення мережі Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), які мають запрацювати з 1 вересня цього року.

«Благодійний Фонд Порошенка разом із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили типовий проект створення Інклюзивно-ресурсного центру в територіальній громаді, який допоможе у максимально короткий термін відкрити такі центри», - сказала Марина Порошенко.

Також у рамках підписаного Меморандуму між Фондом Порошенка та Мінрегіонбудом у стандарти Нового освітнього простору вже включені типові проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати.

У ході зустрічі голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич підписав Меморандум про співпрацю щодо формування мережі Інклюзивно-ресурсних центрів з керівниками органів місцевого самоврядування Житомирської області. А це означає, що кожен на своєму місці зробить усе можливе, щоб система ІРЦ запрацювала вчасно, адже буде проведено конкурс на фахівців ІРЦ та облаштовано всі приміщення необхідним матеріально-технічним обладнанням.

«Наразі реалізація цього проекту стартує в Житомирській області. І я вірю, що в близькому майбутньому цей приклад буде успішно впроваджено по всій Україні», - підкреслила Марина Порошенко.

Також у рамках візиту дружина Президента відвідала Центр реабілітації дітей дошкільного віку, який знаходиться на базі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків.

У Центрі створено сучасну базу з відділом фізіотерапевтичної реабілітації та відділом педагогічної діагностики та корекції для обслуговування дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку.