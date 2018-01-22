Марина Порошенко ініціювала створення 26-ти інклюзивно-ресурсних центрів у Хмельницькій області

13 лютого дружина Президента України відвідала Хмельницьку область із робочою поїздкою, під час якої Марина Порошенко провела зустріч із представниками місцевого самоврядування та ініціювала старт створення 26-ти інклюзивно-ресурсних центрів у регіоні на рівні територіальних громад. Мережа ІРЦ на Хмельниччині має запрацювати вже з 1 вересня 2018 року.

За словами Марини Порошенко, розвиток системи рівних можливостей в освітньому процесі – це ще один із етапів реалізації реформи інклюзивної освіти. «І сьогодні саме від голів райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад залежить, наскільки ефективно і своєчасно ми зможемо створити дієву мережу ІРЦ. А для цього Благодійний фонд Порошенко розробив і передає типові проекти інклюзивно-ресурсних центрів, які допоможуть у стислі терміни відкрити такі заклади», - підкреслила дружина Президента.

Для цього у рамках поїздки відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Головою Хмельницької облдержадміністрації Олександром Корнійчуком та керівниками органів місцевого самоврядування, у яких планується створення таких центрів. Попереду – проведення конкурсів на відбір фахівців та оснащення зазначених закладів необхідним обладнанням.

Також Марина Порошенко відвідала одну із Медіатек регіону, яка знаходиться у Кам'янець-Подільському навчально-виховному комплексі №3 і була побудована в рамках проекту Благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», до якого Хмельниччина долучилася у квітні 2017 року.

Наразі у цьому закладі діє 11 класів з інклюзивним навчанням, у яких навчається 19 учнів із особливими освітніми потребами. У школі створено окремі приміщення для корекційно-розвиткових занять з психологом, дефектологом та логопедом, відкрито сенсорно-розвивальну кімнату для емоційного розвантаження учнів.

Загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами в Хмельницькій області становить 28735. У регіоні функціонує 85 інклюзивних шкіл, у яких навчається 236 учнів з ООП. Але інклюзивною освітою охоплено лише 1,5% «особливих» дітей. На час приєднання Хмельниччини до проекту Благодійного фонду Порошенка в області було 58шкіл з інклюзивною формою навчання.