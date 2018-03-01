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Марина Порошенко із дітьми-сиротами, вихованцями дитячих будинків та дітьми з інвалідністю відвідала благодійний показ анімаційного фільму «Викрадена принцеса»

13 березня 2018 року - 17:31

Марина Порошенко із дітьми-сиротами, вихованцями дитячих будинків та дітьми з інвалідністю відвідала благодійний показ анімаційного фільму «Викрадена принцеса»

Дружина Президента України Марина Порошенко та творці анімаційної стрічки запросили 350 дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, а також вихованців дитячих будинків сімейного типу з Києва та області переглянути мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Благодійний показ анімаційної стрічки відбувся за підтримки кінотеатрів «Сінема-Сіті Київ».

За словами Марини Порошенко, сьогодні Україна може пишатися відновленням національного кінематографа. У 2017 році за державної підтримки завершено 47 різножанрових фільмів. Цього року на кіновиробництво виділено вдвічі більшу суму – 1 мільярд гривень. «За останні два роки – це вже третій дитячий фільм українського виробництва. Наразі наша кіно-скарбничка з фільмів «Микита Кожум’яка» та «Сторожова застава» поповнилася ще одним веселим та добрим мультфільмом про кохання», - зазначила вона.

«Надзвичайно важливо виховувати маленьких українців на мультиках українського виробництва. Бо в них – наша історія, наша культура і наші звичаї. І я впевнена, що українські фільми вчать дітей бути добрими, справедливими та допомагати один одному», - підкреслила дружина Президента.

Окрім перегляду фільму, запрошені діти взяли участь у розвагах на інтерактивних майданчиках, веселих майстер-класах та поринули у пригодницький світ старовинного Києва разом із головними героями – Хом’яком Вінницьким, Русланом та Людмилою.

Анімаційний мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» - перший повнометражний український анімаційний фільм, який найближчим часом вийде у прокат більш ніж у 40-ка країнах світу.  Анімаційна стрічка стала переможцем конкурсного відбору Держкіно. Сума державного фінансування складає близько 20% від загального бюджету в 95 млн. гривень. У роботі над дубляжем мультфільму взяли участь відомі зірки українського шоу-бізнесу.

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Благодійний показ мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та вихованців дитячих будинків сімейного типу

13 березня 2018 року - 17:24
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