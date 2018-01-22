Марина Порошенко ознайомилася з проектом реставрації Невицького замку на Закарпатті

У рамках візиту у Закарпатську область дружина Президента Марина Порошенко оглянула Невицький замок – пам’ятку середньовічної замкової архітектури. Очільник Закарпаття Геннадій Москаль презентував проект реставрації цього об’єкту культурно-історичної спадщини.

У 2018 році з метою збереження та запобігання повної руйнації Невицького замку заплановано здійснити першу чергу невідкладних робіт із його реставрації. Для цього з Державного бюджету в рамках фінансування проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, передбачено 10,7 млн грн., а також асигнування з місцевих бюджетів в обсязі 500 тис. грн.

За словами Марини Порошенко, Невицький замок – одна з найстаріших споруд Закарпаття, яка має надзвичайно високу архітектурну цінність та не має аналогів на території України. І вирішення питання реставрації пам’ятки національного значення сприятиме розвитку туристичної інфраструктури та актуалізації національної культурної спадщини.

Проект, зокрема, передбачає реставрацію центральної вежі з повною заміною покрівлі та укріпленням дерев’яних конструкцій, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін вежі, реставрацію малої вежі, консервацію руїн замку, впорядкування та благоустрій території, встановлення системи зовнішнього освітлення тощо.

Після завершення першої черги невідкладних робіт головна вежа Невицького замку зможе повністю функціонувати та приймати туристів. Відновлення роботи цього туристичного об’єкту, безумовно, сприятиме отриманню додаткових надходжень до місцевих бюджетів та розвитку туристичної інфраструктури краю.

Невицький замок розташований біля села Кам'яниця Ужгородського району Закарпатської області. Деякі дослідники вважають, що історія угорської захисної споруди на шляху до Київської Русі починається ще у ХІІ ст. Унікальність цього замку в тому, що в результаті часткової руйнації після військових дій 1644 року його вже ніколи не перебудовували.