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Марина Порошенко разом із дітьми відкрила Головну ялинку країни

19 грудня 2017 року - 21:25

Марина Порошенко разом із дітьми відкрила Головну ялинку країни

У День Святого Миколая Перша леді України Марина Порошенко разом з дітьми Олександрою. Євгенією та Михайлом відкрила Головну ялинку країни на Софійській площі. До урочистої церемонії також долучилися Київський міський голова Віталій Кличко та Міністр культури України Євген Нищук. Перші особи привітали українців із початком новорічних та різдвяних свят.

Дружина Президента наголосила, що рік, який минає, додав Україні «і слави, і волі», адже країна почала відроджуватися і розвиватися: «У 2017-му підвищено зарплати і пенсії, розпочата судова реформа, дано старт модернізації системи охорони здоров’я, почала впевнено розвиватися освіта, запроваджено школу рівних можливостей, відроджується українське кіно. І все це – тільки початок великих змін», - сказала вона.

Марина Порошенко побажала, щоб 2018-й рік примножив усі здобутки і перемоги, щоб ми навчилися відрізняти добро від зла, друга від ворога, а справжні дії від популістських гасел. «І тоді, я впевнена, Україна стане ще більш сильною і успішною», - сказала Марина Порошенко.

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Марина Порошенко разом із дітьми відкрила Головну ялинку країни

19 грудня 2017 року - 21:31
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