Марина Порошенко відкрила перший Інклюзивно-ресурсний центр на Дніпропетровщині

27 грудня дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Дніпропетровську область, де відкрила перший Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) в Україні.

Центр розташовано на базі Солонянської середньої школи №1. Він надаватиме послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у навчальних закладах Солонянської об’єднаної територіальної громади, а також дітям Солонянського району. В ІРЦ передбачені кімнати для індивідуальної роботи логопедів, практичного психолога, ресурсна кімната тощо.

Марина Порошенко зауважила:«Інклюзивно-ресурсні центри з підтримки інклюзивної освіти – це важливий крок у формуванні сучасної системи кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами протягом навчання від 2 до 18 років. І такі установи запрацюють на рівні територіальних громад та районних центрів по всій Україні з 1 вересня 2018 року».

Також у ході візиту на Дніпропетровщину дружина Президента відвідала Дніпровську школу №89, яка є учасником освітнього проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

У навчальному закладі обладнана ресурсна кімната, яка містить кілька зон: соціально-побутову для напрацювання повсякденних навичок, ігрову, релаксаційну, а також оснащена інтерактивною картою та комп’ютерним обладнанням.

За проектом Фонду у школі облаштовано ще й Медіатеку – простір для реалізації освітніх можливостей кожної дитини, зокрема й учнів з особливими освітніми потребами.

У рамках візиту Марина Порошенко вшанувала Героїв Небесної Сотні та загиблих бійців АТО на Алеї пам’яті, яка є символом незламності українського духу та гідним прикладом консолідації суспільства.

Положення «Про інклюзивно-ресурсний центр» затверджено Кабінетом Міністрів України від 12 липня 2017 року. ІРЦ утворюються з розрахунку один центр не більше, ніж на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), та не більше, ніж на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста).