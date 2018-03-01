Марина Порошенко відвідала генеральну репетицію фіналістів конкурсу «Яскраві діти України»

Дружина Президента України Марина Порошенко зустрілася із фіналістами національного конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України» та відвідала генеральну репетицію конкурсантів. Перша леді України прийшла підтримати учасників перед фіналом, який відбудеться 16 березня на головній сцені країни у Національному палаці мистецтв «Україна». Діти з усіх регіонів нашої держави будуть змагатися за Гран-прі та право представляти Україну на легендарному вокальному світовому фестивалі «SanremoJunior-2018» в Італії.

Марина Порошенко поспілкувалися із юними співаками та послухала їх концертні номери. Перша леді зазначила, що цей проект вкотре підтвердив, що Україна має яскраве і надзвичайно талановите молоде покоління: «Завдяки таким конкурсам народжуються нові імена українських зірок, які в творчій атмосфері отримують поштовх до творчого розвитку, а з часом – і до світового визнання».

Дружина Президента побажала конкурсантам успішних виступів у фіналі та незабутніх вражень від участі у проекті, адже окрім творчих перемог, це чудова можливість знайти нових друзів з різних куточків України.

Під час гала-концерту, переможці відбіркових етапів продемонструють свій хист в естрадному, народному, джазовому та академічному співі під акомпанемент оркестру Bright band під керівництвом Івана Лопухова.

Починаючи з червня 2017 року в Україні відбулися обласні етапи конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України», в яких взяли участь тисячі талановитих дітей із різних куточків держави від найменшого села до великого мегаполіса у віці від 6 до 15 років.