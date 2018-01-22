Марина Порошенко відвідала Міжнародний форум Британської Ради «Unlimited: Мистецтво без меж»

19 лютого дружина Президента України Марина Порошенко взяла участь у відкритті дводенного міжнародного форуму «Unlimited: Мистецтво без меж», який проходив у Театрі на Подолі за ініціативи Британської Ради та у співпраці з Благодійним Фондом Порошенка. Серед учасників заходу – 200 делегатів з України, Великобританії, Грузії, Вірменії та Азербайджану – митці, менеджери, продюсери, керівники мистецьких інституцій, хореографи, режисери та представники влади.

За словами Марини Порошенко, сьогодні інклюзивна політика стоїть на порядку денному в нашій державі – і в питанні розвитку інклюзивного освітнього середовища, і в створенні архітектурно-доступного простору, і в розвитку інклюзивного мистецтва.

Дружина Президента зазначила, що у березні минулого року відвідала перформанси всесвітньо відомого інклюзивного танцювального колективу Candoco Dance Company з Великобританії. Саме після цього виступу Британська Рада започаткувала кількарічну програму в Україні під назвою Unlimited, яка покликана розвивати сферу мистецтва, створеного людьми з інвалідністю.

Програма Unlimited вже набула практичних форм в Україні. Спільно з британською танцювальною компанією Candoco та Асоціацією перформативних мистецтв «УвіМкнені» Британська Рада створила проект «Без обмежень», що сприяє творчій співпраці між митцями з інвалідністю та без неї. Проект складається з чотирьох майстерень, у результаті яких в Україні з’явиться перший інклюзивний, міждисциплінарний арт-перформанс. У травні цього року вистава буде представлена українській публіці.

У ході Форуму директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс зауважив: «Британська Рада із задоволенням ділиться кращими практиками з Великої Британії та країн Південного Кавказу щодо інтеграції людей з інвалідністю у сферу культури. Ми допомагаємо створити можливості для розвитку креативного потенціалу українців з інвалідністю задля користі всіх аудиторій в країні, і зробити мистецькі об’єкти доступними для людей з інвалідністю».

Під час панельних дискусій учасники Форуму обговорили проблеми інклюзивного мистецтва та шляхи їх вирішення, дізналися про досвід підтримки митців з інвалідністю у Великій Британії. Зокрема, керівник програми «Мистецтво та люди з інвалідністю в країнах ЄС» Бен Еванс розповів про мистецькі проекти для людей з інвалідністю та без – від театральних та танцювальних постановок до мистецьких резиденцій.

Приклади успішних інклюзивних проектів у своїх країнах представили художній керівник «Малого Театру» у Вірменії Ваган Бадалян, голова Департаменту мистецтва та освіти Міністерства культури та захисту пам’ятників Грузії Ірине Саґанелідзе та директорка кіноцентру «Нізамі» в Азербайджані Лейлі Мірзаєва.