Маємо напрацювати стратегію регіонального розвитку гірської місцевості – Глава держави

«Впевнений в тому, що нам потрібна стратегія регіонального розвитку гірської місцевості. Мають бути певні особливості. Ще раз наголошую – ті українці, які проживають в гірській місцевості вони так само повинні мати всі гарантії захисту своїх прав – соціальних, освітніх, медичних», - зауважив Глава держави. За його словами, має бути враховано, що всередині однієї об’єднаної територіальної громади відстань від одного села до іншого може досягати від 15 до 20 км через гори.

Глава держави також наголосив на важливості підтримки підприємництва – малого і середнього бізнесу: «Це не є популістські заклики. Ми маємо створити умови, щоб займатися бізнесом там було вигідно». Він також відзначив важливість розвитку інфраструктури та сфери медичної допомоги у гірських регіонах.

Президент закликав учасників форуму долучитися до процесу підготовки законопроекту щодо формування стратегії регіонального розвитку Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Чернівецької областей. Він повідомив, що вже є розроблений законопроект за участі Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. «Але моя позиція – ми маємо спільно об’єднатися і вийти із законопроектом, вирішити це питання як підсумок нашої наради», - наголосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив важливість подальших кроків для покращення життя мешканців громад гірських територій. Він наголосив, що рівень соціального захисту людей має бути однаковим у всіх регіонах. Президент наголосив, що на Прикарпатті та в Карпатах має бути відроджена санітарна авіація, щоб більше не траплялося таких прикрих випадків, коли людина померла не дочекавшись допомоги.