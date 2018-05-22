Маємо напрацювати такі зміни, щоб прохання інвестувати в Україну було пропозицією, від якої важко відмовитись – Президент інвесторам на Національній інвестраді

Президент Петро Порошенко на засіданні Національної інвестиційної ради закликав бізнес інвестувати в Україну.

«Друзі, зараз, за ці чотири роки, народжується нова держава, нова Україна. І я запрошую вас стати батьками-засновниками нової держави. Коли буде ще така можливість. Важливо, щоб ми з вами ухвалили рішення про те, які впровадити зміни, щоби моє прохання інвестувати в Україну стало для вас пропозицією, від якої буде дуже важко відмовитись», - наголосив він.

Глава держави зауважив, що багато хто на Заході, в тому числі міжнародні фінансові інституції, партнери України та представники бізнесу, публічно констатували, що за останні три-чотири роки в Україні відбулося значно більше реформ, ніж за всі попередні роки незалежності. «Така висока оцінка тішить. Однак є одна проблема і дуже суттєва. Більшість українців не поділяють цього оптимізму наших західних партнерів. Буття визначає свідомість. І я розумію, що мої співвітчизники позитив від реформ відчують лише тоді, коли остаточно буде подолано спричинену здебільшого війною економічну кризу, коли рівень життя не просто вийде на довоєнний рівень, а перевищить його. До того все, що б ми не робили, навряд чи отримає належну оцінку», - зауважив Президент.

Він додав: «Що у відповідь на все це має зробити відповідальна влада? Діяти активніше, діяти рішуче. Працювати ефективніше. Економіка повинна зростати швидше». За словами Глави держави, темпи реформ і темпи зростання економіки в 5-6-7% є абсолютно реальними, а високооплачуваних та висококваліфікованих робочих місць має стати більше. «І лише тоді простір для популізму стане меншим», - наголосив Президент.

«На новому етапі, коли ми з вами від виживання переходимо нарешті до розвитку, нам як повітря потрібні інвестиції, нові фабрики і заводи, нові робочі місця з достойними зарплатами. Україна – це великий, ємний і надзвичайно перспективний ринок», - наголосив Петро Порошенко. Він зауважив, що робить максимум зусиль, щоб український ринок інтегрувався в потужний єдиний європейський простір.

Глава держави процитував всесвітньо відомого економіста, українця Богдана Гаврилишина: «Все, що я зробив у житті, я починав із мрії. Я впевнений, надзвичайне - можливе, якщо лише ви відчуєте цей унікальний стан». Президент побажав інвесторам відчути цей стан і відчути Україну - країну безмежних можливостей.

Президент зауважив, що Україна є надзвичайно перспективним місцем для інвестування. Глава держави подякував компаніям, які підтримали Україну інвестиціями - Cargil, Bunge, Arcelor Mittal, Turkcell, Gеneral Electric, DP World, а також ЄБРР, Міжнародній фінансовій корпорації тощо.

«Звичайно, що нам потрібна взаємодія. Взаємодія під час проведення інвестиційних проектів. Впевнений, що ця взаємодія має бути ширшою», - зауважив Президент. За його словами, інвестори можуть стати надзвичайно ефективними комунікаторами, в тому числі і в міжнародному бізнес-середовищі: «Донесення правди про те, що насправді відбувається в Україні, донесення правди про історію успіху України, інвестиційну привабливість України, європейську ідентичність України і, безумовно, європейське майбутнє України».