Маємо створити всі умови, щоб українські вчені не покидали країну – Президент на зустрічі з обдарованою молоддю

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з обдарованою молоддю наголосив на необхідності створення умов, щоб українські вчені не покидали Україну і не виїжджали працювати за кордон.

«Ми все будемо робити для того, щоб у нас для молодих вчених, якщо вони мають талант, хист і нестримне бажання займатися наукою, створити максимальні умови. В жодному разі не можна допустити, щоб вчені вимушені були покидати Україну», - наголосив Глава держави. Він додав, що жодним чином не заперечує можливість виїзду та навчання студентів за кордоном і розуміє переваги братніх університетів та української вищої школи. «І щоб вони гарантовано поверталися додому», - зазначив Президент. Він зауважив, що за статистикою, раніше, коли направляли студентів вчитися за кордон значна частина залишалася працювати там.

«Сьогодні Україна має створити всі умови, щоб і випускники вищих навчальних закладів, і вчені мали можливість себе реалізувати. Дивлячись в очі сьогоднішнім молодим вченим і школярам - майбутнім вченим, мені приємно бачити, що в них очі горять, що вони вірять в те, що вдасться реалізувати свої напрацювання. Україна сьогодні потребує ваших інноваційних підходів до вирішення актуальних проблем сьогодення», - наголосив Глава держави.

Окремо Президент відзначив важливість того, щоб молодь мала можливість навчатися навіть в сільській школі і були умови доступу учнів до інтерактивних занять найкращих викладачів світу. Глава держави нагадав, що зараз напрацьовується дуже активна і амбітна програма сільської медицини, яка передбачає інтернет зв'язок четвертого покоління в кожному українському селі.

Петро Порошенко також відзначив, що було створено Національну раду з питань розвитку науки та технологій, а зараз створюється Національний фонд досліджень. «Те, що треба було зробити 20, 25 чи 30 років тому. Щоб були гранти, і за гранти була чесна, конкурентна боротьба за ті проекти, які в першу чергу потребує держава. Весь світ давно працює в такому алгоритмі. І приємно, що ми крок за кроком рухаємось в цьому напрямку», - зауважив Президент.

Глава держави зазначив, що українські установи та організації з кожним роком беруть в рамках найбільшої Рамкової програми Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій все активнішу участь. І за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020», уже було передбачено фінансування 17 мільйонів євро. «Раніше ми про це могли тільки мріяти. І я беззаперечно підтримую прогресивні підходи до формування системи підтримки молодої науки», - зазначив Петро Порошенко.

Президент наголосив на важливості об’єднання зусиль для зміцнення економіки та посилення обороноздатності країни. При цьому він відзначив роль Київської політехніки, що створює багато наукових розробок, які за дуже короткий термін імплементуються в життя. «Для мене є дуже важлива ваша підтримка впровадження в країні реформ, які стануть запорукою європейського майбутнього України», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави нагадав про досягнення, які були здійснені у 2017 році, а саме – отримання безвізового режиму для подорожей до країн Європейського Союзу, підписання та ратифікація Угоди про Асоціацію з ЄС. «Наша співпраця в науковій сфері є складовою частиною Угоди про Асоціацію, яка відкриває абсолютно нові можливості для українських вчених», - підкреслив Президент та наголосив, що українська влада робить усе для якомога швидшої гармонізації українського та європейського законодавства.

«І ще дуже важливо, щоб ваші однолітки, дивлячись на вас, по-доброму заздрили. Щоб ви були локомотивом змін, які б власним прикладом долучали все більше і більше молодих хлопців і дівчат до заняття наукою. Хтось це зробить на рівні школи, хтось вже на перших курсах вищих навчальних закладів. Але обов’язково. Це дуже велика радість – творити. Я вірю в вас», - сказав Президент звертаючись до переможців олімпіад, вихованців Малої академії наук та молодих вчених.

Він побажав молодим вченим миру, міцного здоров’я, щедрої долі, невичерпної енергії для реалізації того величезного креативного потенціалу.