Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Нехай переможе Україна – Марина Порошенко на церемонії проводів Національної паралімпійської збірної команди на зимову Паралімпіаду-2018

28 лютого 2018 року - 19:08

Президент: Не допущу жодних дій, які б дали підстави поставити під сумнів безвіз для українців

28 лютого 2018 року - 18:42

Президент очікує від Парламенту найближчим часом ухвалення Закону про Антикорупційний суд та низки інших важливих рішень

28 лютого 2018 року - 18:23

Ми готові прийняти українські кораблі з Криму тільки разом з Кримом – Президент

28 лютого 2018 року - 18:04

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Прес-конференція Президента України
Прес-конференція Президента України

28 лютого 2018 року - 15:30

Перейти до всіх галерей

Маємо захистити країну від безвідповідальних популістів – Глава держави про виклики, що стоять перед Україною

28 лютого 2018 року - 17:19

Маємо захистити країну від безвідповідальних популістів – Глава держави про виклики, що стоять перед Україною

Популізм і отаманщина неприпустимі в часи протистояння агресору, наголосив Президент Петро Порошенко під час прес-конференції на тему: «Виклики – 2018».

«Популізм та отаманщина – ще два виклики, які стоять перед нами так само гостро, як і сто років тому, коли Україна через брак внутрішньої єдності стала здобиччю агресора та втратила незалежність», - констатував Глава держави.

Він наголосив, що працюватиме задля упередження повторення розвитку подій столітньої давнини, аби країна вистояла проти агресора. «Місія моя, як Президента, місія моєї команди – не допустити повторення тих помилок. Я впевнений, що ця місія – можлива, ба більше – ця місія неминуча і безальтернативна. Я захищу країну від безвідповідальних популістів, - навіть попри те, що вони уклали таємний союз з контрреформаторами і реваншистами», - сказав Петро Порошенко зауваживши, що деяких професійних борців за «щастя народу» корупціонери-втікачі щедро частують грошима з-за кордону, при чому грошима, вкраденими у українців. «Ми, на жаль, поки що не все змогли повернути до бюджету, але і ця робота триває», - додав він.

Президент висловив впевненість у тому, що все буде добре: «І щоб додати вам оптимізму я скажу, що сьогодні ми очікуємо декілька добрих новин. Сьогодні Європейська комісія має прийняти, або вже прийняла рішення про пропозицію Україні нової програми макрофінансової допомоги. Ми чекаємо, нарешті, зі Стокгольму. Я маю сподівання, щоб це відбулося саме сьогодні. І я впевнений – все буде добре».

Версія для друку