Маємо захистити країну від безвідповідальних популістів – Глава держави про виклики, що стоять перед Україною

Популізм і отаманщина неприпустимі в часи протистояння агресору, наголосив Президент Петро Порошенко під час прес-конференції на тему: «Виклики – 2018».

«Популізм та отаманщина – ще два виклики, які стоять перед нами так само гостро, як і сто років тому, коли Україна через брак внутрішньої єдності стала здобиччю агресора та втратила незалежність», - констатував Глава держави.

Він наголосив, що працюватиме задля упередження повторення розвитку подій столітньої давнини, аби країна вистояла проти агресора. «Місія моя, як Президента, місія моєї команди – не допустити повторення тих помилок. Я впевнений, що ця місія – можлива, ба більше – ця місія неминуча і безальтернативна. Я захищу країну від безвідповідальних популістів, - навіть попри те, що вони уклали таємний союз з контрреформаторами і реваншистами», - сказав Петро Порошенко зауваживши, що деяких професійних борців за «щастя народу» корупціонери-втікачі щедро частують грошима з-за кордону, при чому грошима, вкраденими у українців. «Ми, на жаль, поки що не все змогли повернути до бюджету, але і ця робота триває», - додав він.

Президент висловив впевненість у тому, що все буде добре: «І щоб додати вам оптимізму я скажу, що сьогодні ми очікуємо декілька добрих новин. Сьогодні Європейська комісія має прийняти, або вже прийняла рішення про пропозицію Україні нової програми макрофінансової допомоги. Ми чекаємо, нарешті, зі Стокгольму. Я маю сподівання, щоб це відбулося саме сьогодні. І я впевнений – все буде добре».