Ми абсолютно твердо і спокійно пройдемо цей кризовий період – Президент про ситуацію щодо погроз «Газпрому»

Президент Петро Порошенко провів термінову нараду в Ситуаційному центрі у зв’язку із заявою РАО «Газпром» щодо розірвання контракту з НАК «Нафтогаз України» та припинення постачання природного газу до української газотранспортної системи.

Президент подякував урядовцям та повідомив, що відповідно до рішення Ради Національної безпеки і оборони України відбулось засідання енергетичного штабу, були прийняті вичерпні рішення щодо скорочення споживання природного газу, які дозволяють нам пройти без будь-яких надзвичайних обставин режим холодів і спроб Російської Федерації спричинити труднощі для України.

«Безумовно, що ми абсолютно твердо і спокійно пройдемо цей кризовий період. І ні економіці, ні соціальній сфері нічого не загрожує», - підкреслив Президент.

Глава держави відзначив дії НАК «Нафтогаз України» щодо закупівлі додаткового обсягу природного газу у наших європейських партнерів.

«Нам підтвердили і мене поінформували наші польські партнери. Усі необхідні обсяги зараз будуть залучені до цього процесу», - зазначив він.