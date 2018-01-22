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Ми будемо боротися за кожного українця, який є в заручниках країни-агресора – Президент привітав двох звільнених з російського полону українських прикордонників

2 березня 2018 року - 13:10

Ми будемо боротися за кожного українця, який є в заручниках країни-агресора – Президент привітав двох звільнених з російського полону українських прикордонників

Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови привітав зі звільненням двох українських прикордонників - капітанів Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака. Військовослужбовці були викрадені на Сумщині 3 жовтня минулого року і весь цей час утримувалися в російському полоні.

«Так ми будемо боротися за кожного українця, який знаходиться в заручниках країни-агресора», - розповів про свою розмову зі звільненими прикордонниками Петро Порошенко під час спеціального засідання Конституційного Суду України присвяченого присязі двох новопризначених суддів КС.

Глава держави також відзначив на своїй офіційній сторінці у Facebook: «Хлопці, ласкаво просимо додому. Радий, що ви уже вдома. Вашому звільненню передувала велика робота. Ми продовжимо робити все можливе і неможливе для звільнення українців на окупованих українських територіях та в Росії».

Президент повідомив, що звільнені прикордонники з пункту пропуску Гоптівка на Харківщині поїдуть до госпіталя, де їм буде надана уся необхідна медична допомога.

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