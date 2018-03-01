Ми домовилися про можливість отримання українцями віз до Кувейту в аеропорту – Президент

Президент Петро Порошенко у коментарі зауважив, що під час переговорів з Еміром Держави Кувейт ініціював розгляд питання щодо розширення співпраці в сфері контактів між людьми.

«Ми домовилися про те, що ми даємо доручення щодо отримання українськими громадянами віз прямо в аеропорту», - розповів Глава держави. Він висловив сподівання, що за декілька місяців буде продемонстровано прогрес в цьому напрямку.

«Я запропонував вирішити питання і оформлення електронних віз, бо в Кувейті не існує практики безвізового режиму. Але я хочу, щоб де-факто для українських громадян це питання виглядало саме так – щоб без будь-яких перешкод вони могли відвідувати цю чудову країну», - розповів Петро Порошенко.