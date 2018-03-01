Ми готові до запуску роботи КПВВ «Золоте», однак бойовики зривають відкриття контрольного пункту – Президент

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко відвідав контрольний пункт в‘їзду-виїзду «Золоте», що знаходиться за 300 метрів від лінії зіткнення.

За словами Глави держави, цей КПВВ є одним з чотирьох пунктів, де українська сторона запропонувала створити належні умови для покращення перетину лінії зіткнення і забезпечити нормальне ставлення до людей, в тому числі тих, які проживають на окупованій території. Петро Порошенко розповів, що українська сторона зробила все можливе для того, щоб були обладнані пункти паспортного контролю, пункти фіскальної служби, на КПВВ має бути мобільний банкінг, щоб пенсіонери з окупованої території могли прийти і отримати по картці пенсії, закупити продукти харчування. Він зауважив також, що тут продукти харчування на 30, 40, 50% дешевше, ніж на окупованій території.

«Все зроблено. Але подивіться в 300 метрах звідси окуповані території, вони вже майже рік зривають виконання зобов’язань і не відкривають проїзд людей та транспортних засобів. Більше того, для них чим гірше, тим краще. Зараз в присутності Президента, Міністра оборони, керівника прикордонної служби можете переконатися, що українська сторона повністю готова для започаткування роботи КПВВ», - підкреслив Президент.

За його словами, як тільки українська сторона оголошує дату відкриття з іншого боку проводяться обстріли зі стрілецької зброї і з’являються поранені українські прикордонники, військовослужбовці і ті, хто намагався перетнути кордон.

На уточнююче запитання, чим протилежна сторона аргументує небажання відкрити пункт пропуску, Президент зауважив: «А чим та сторона аргументує те, що там знаходяться окупаційні російські війська? А чим та сторона аргументує, що відкриває вогонь по українцям? Їх зрозуміти нормальній людині неможливо. Вони намагалися в чомусь звинувачувати нас».

«Надзвичайно важливо, щоб зараз весь світ побачив, що тут стоїть український Президент, що ми виконуємо ті домовленості, які взяли на себе. Ми робимо все можливе, щоб полегшити життя людей, які опинились внаслідок агресії РФ на окупованій території», - додав Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що українські прикордонники та військові з ризиком для життя знаходяться на КПВВ для того, щоб забезпечити нормальне життя громадян. За його словами, недалеко від контрольного пункту «Золоте» знаходиться селище Катеринівка, яке він також відвідав і мешканці зустріли його зі словами: «Слава Богу, що прийшла до нас Україна».

Президент також доручив, щоб було забезпечено медичне обслуговування в Золотому, вирішено питання шкільних автобусів. «Щоб в повному обсязі життя людей на звільненій території було забезпечено», - зауважив Президент. За його словами, нині організовано приїзд мобільних медичних груп, зокрема стоматологів, офтальмологів тощо.

«І це не у зв’язку з приїздом Президента, губернатора, секретаря РНБО, міністрів. Це має бути кожного дня», - резюмував він.