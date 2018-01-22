Ми готові прийняти українські кораблі з Криму тільки разом з Кримом – Президент

«Ми точно готові прийняти кораблі з Криму. Але мова йде не про причину – є чи немає там ремонту, комплектації або будь-чого іншого. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом», - відповів Президент Петро Порошенко на запитання журналістів щодо пропозиції президента Росії передати українські кораблі, які находяться в окупованому Росією Криму.

Глава держави впевнений, що це одностайна позиція української влади і суспільства. «Для того, щоб це прискорити, ми будемо задіювати всі інструменти, які маємо у власному розпорядженні – і дипломатичні, і санкційні, і судові», - зауважив він.

Президент нагадав, що ініційовано декілька судових процесів, в тому числі в Міжнародному суді ООН, щодо відповідальності РФ за фінансування тероризму і щодо расової дискримінації по відношенню до українців у Криму, до кримських татар.

«Ми будемо робити все можливе, щоб повернути Крим», - запевнив Глава держави.