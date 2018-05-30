Ми нарешті навчилися захищати країну та її громадян – Президент зустрівся з журналістом Аркадієм Бабченком

Президент Петро Порошенко зустрівся з журналістом Аркадієм Бабченком, замах на вбивство якого вдалося розкрити Службі безпеки України. На зустрічі були присутні Голова СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Успішну операцію СБУ та порятунок журналіста від загибелі Глава держави назвав третім днем народження Аркадія, а також «днем народження великої 45-мільйонної нації, яка склала іспит на державність».

«Ми нарешті навчилися захищати. Захищати країну, захищати її громадян і робити це надзвичайно професійними зусиллями нової СБУ, яка здатна складати іспити будь-якої складності», - наголосив Президент.

«Я сьогодні пишався, що я є Президентом такого народу. За тебе переживали не тільки в редакціях, не тільки ЗМІ і телебачення – я бачив як люди плакали сьогодні і були щасливі, коли вони почули цю новину під час спільної прес-конференції Голови Служби безпеки України і Генерального прокурора. Вони раділи як за себе», - додав Петро Порошенко, зазначивши, що незважаючи на те, що цей іспит не пройшли окремі особи, важливо, що «його склала нація».

«Я хочу подякувати всім українцям, які проявили небайдужість, які готові були боротися і діяти для того, щоб зберегти країну», - наголосив Президент, зазначивши, що атака на журналіста, організована з території Російської Федерації, організатором якої була людина, котра «володіє величезним арсеналом зброї, має можливості закладати схрони і організовувати терористичні акти».

Глава держави висловив тверде переконання, що такі атаки здійснюються для дестабілізації ситуації в країні: «Для того, щоб показати неефективність влади. І, безумовно, для того, щоб вбити тих, кого Росія боїться найбільше».

«Я ще раз вітаю тебе від щирого серця з тим, що на сьогоднішній день ця операція пройшла успішно і ми не дали їм реалізувати цей сценарій», - звернувся Петро Порошенко до журналіста. Він повідомив Аркадію Бабченко, що доручив Голові СБУ організувати цілодобову охорону для нього і його родини. «Бо Москва не заспокоїться. В мене, так само, як і в тебе, з цього приводу немає жодних ілюзій», - додав Президент.

Операцію СБУ з порятунку журналіста та запобіганню значної кількості терактів, що планувалася тими ж людьми, Глава держави назвав не лише успішною, а й блискучою, адже вдалося уникнути витоку інформації. Петро Порошенко також повідомив, що доручив представити до нагородження тих співробітників СБУ, які проводили спецоперацію.

«Але принципова позиція зараз – завершити слідство, отримати інформацію не лише про організатора, а й про замовників, які на сьогоднішній день будуть намагатися продовжувати ці дії проти України», - наголосив Президент.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко доповів Главі держави, що зараз тривають слідчі дії. «Для нас дуже важливо отримати всю можливу інформацію про замовників. Попередньо ми маємо певні докази того, що замовник найбільш вірогідно знаходиться на території Росії – це очевидно для слідчих, для процесуальних керівників. Більше того, за 2,5 години до нашої прес-конференції керівник ФСБ не витримав і дав коментар, який в черговий раз доводить весь цинізм російської системи», - сказав він.

Злагоджену роботу СБУ під час проведення спецоперації Генпрокурор назвав «атестатом зрілості СБУ і всіх, хто їм допомагав».

«Реально СБУ не сьогодні навчилася це робити. І розкриття вбивства Вороненкова, яке ми спільно робили, і замах на народного депутата Мосійчука, і ряд терактів, які були в річницю Майдану під час певних вуличних протестних акцій – все це показує як правоохоронна система України навчилася захищати країну і людей. Точніше – людей і країну. Ми всі сьогодні просто дуже щасливі з приводу чергового дня народження Аркадія», - додав Юрій Луценко також висловивши переконання, що «зараз найважливіший момент, коли ми маємо в руках організатора і ми маємо отримати дуже конкретні покази».

Президент подякував Юрію Луценку за блискучу організацію роботи. «Це було надзвичайно важливо. Ми сьогодні здали екзамен – екзамен на те, що вміємо, ми навчилися. Три-чотири роки тому цього не було. І я можу це підтвердити. Сьогодні кожен бився як за своє», - сказав він.

Аркадій Бабченко зазначив, що його заслуга в операції досить невелика. «Працювали і все. Але я хочу зазначити, що мені повідомили про це місяць тому і за цей місяць я бачив як люди працюють. Я бачив як вони пашуть, я бачив, як вони «риють носом» - ми постійно були на зв’язку. І оці хлопці, які працюють «на землі» – вони постійно приїжджали, ми проговорювали деталі і працювали. От вони справді достойні поваги», - сказав журналіст.

«Люди дійсно працювали і за це я хотів би сказати їм дякую. Дякую СБУ за те, що вони врятували моє життя. Але це все ж не так важливо, як те, що попередили більш масштабні теракти, тому що вони хотіли робити щось більше. ФСБ працює, ФСБ заходить, гроші сюди заходять і гібридну війну вони ведуть. І це, звісно, не варто недооцінювати», - також наголосив журналіст.

Голова СБУ подякував Президенту за високу оцінку роботи співробітників Служби. Він також подякував Аркадію Бабченко і його родині за терпіння, які мужньо пережили кілька складних тижнів у житті.

Аркадій Бабченко також висловив переконання, що такі операції потрібні, щоб люди і світ нарешті почали розуміти що таке путінський режим. «Слава Богу, що все завершилося саме так. Те, що я зараз тут сиджу і що я живий – це все заслуга СБУ. Адже якби не було цієї спецоперації, вони б мене реально вбили і це зрозуміло. Друзі, давайте нарешті розуміти з ким ми маємо справу. Давайте нарешті розуміти що собою являє путінська Росія зразка 2018, 2014 і 2020, і 2025 років. Давайте, нарешті, зрозуміємо. Слава Богу, що Захід починає розуміти», - додав він.