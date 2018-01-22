Ми точно будемо в ЄС і ми європейська країна – Президент

«Ми точно будемо в ЄС і ми європейська країна. Наша політика чітко скоординована з ЄС», - заявив Президент Петро Порошенко під час дискусії на інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» у Давосі, де проходить 48-ме щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

Глава держави наголосив, що зараз Україну атакує Росія: пропаганда, фейкові новини. «Фейкові новини та популісти є зараз найбільшою небезпекою не тільки для України, а й для Європи. Я дуже радий, що у всіх європейських країнах та США питання інформаційної безпеки та фейкових новин стає частиною національного законодавства; питанням, що розглядається в Європейській Комісії; що створюється спеціальний трастовий фонд НАТО зі стратегічної комунікації в кібербезпеці», - зауважив Президент.

«Вони (Росія – ред.) хочуть зобразити, що Україна – неуспішна країна. Ми не даємо їм жодного шансу для цього», - наголосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що у 2017 році в Україні відбулось економічне зростання на рівні 2,5%. «Під час війни. Коли наш головний промисловий потенціал на Донбасі окупований. У 2018 році прогнозується зростання ВВП у 3,8%. У нас є серйозна програма реформ для поліпшення інвестиційного клімату в 2018 році», - розповів Глава держави.

Президент подякував європейським партнерам за потужну підтримку в питанні безпеки та реформ.

«Польща підтримує нас у реформі децентралізації. Литва підтримує нас в реформуванні інвестиційного клімату. Обидві ці країни підтримують нас в антикорупційних ініціативах. Ми налаштовані ще поліпшити нашу співпрацю, оскільки це є підтвердженням нашого європейського вектору розвитку», - зазначив Глава держави.