Ми вміємо перемагати ворога, будувати армію і державу, будувати рідний дім – Президент відвідав Авангардівську об’єднану громаду

Президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки до Одеської області відвідав Авангардівську об’єднану територіальну громаду, де взяв участь у святкових заходах до Дня захисту дітей.

«Для мене величезна радість сьогодні бути серед вас. Бачити щасливі обличчя дорослих, батьків, а головне – бачити щасливі обличчя дітей, які точно будуть жити в Україні – державі Європейського Союзу», - звернувся до присутніх Глава держави.

Президент високо оцінив роботу голови Авангардівської об’єднаної територіальної громади Сергія Хрустовського. Петро Порошенко особливо наголосив на тому, що завдяки децентралізації такі керівники та громада можуть спрямувати зусилля та необхідні ресурси на те, чого потребує громада. Зокрема, він висловив сподівання, що буде добудована школа, яка необхідна цій громаді. У зв’язку з цим, Глава держави доручив голові Одеської обласної державної адміністрації опрацювати питання фінансування проекту з Державного фонду регіонального розвитку.

«Ми, українці, є найкращі, бо вміємо збиратися в найважчі моменти нашого життя. Перемагати ворога, будувати армію, будувати державу, будувати економіку, будувати рідний дім», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також розповів про об'єкти, які було відкрито сьогодні на Одещині. Зокрема, і довгоочікуваний мостовий перехід на трасі Одеса-Рені. «Нарешті у держави руки дійшли. Ми почали будувати дороги, запроваджувати сільську медицину, створювати амбулаторії. Робити величезні кроки для того, щоб вся держава, весь народ рухався в Європу», - зазначив він.

Глава держави подякував за гостинність та підтримку мешканцям Авангардівської громади та зауважив: «Сьогодні я дуже щасливий бути тут, серед вас. У місті, де ми можемо сказати – саме тут ефективно працює децентралізація».

Петро Порошенко додав: «Дякую за таке абсолютно фантастичне почуття – почуття нашої єдності, почуття радості, почуття гордості за нашу країну, почуття гордості за Авангард».

Президент зазначив, що бував у багатьох містах і країнах світу, де Україна отримувала підтримку у захисті суверенітету і територіальної цілісності, але в жодному місті світу не бачив стільки щасливих людей, як сьогодні в Авангарді. «Це фантастичне єднання, коли вся громада почуває себе як єдина родина, вся громада піклується, коли треба будувати школу чи дитячий садок, чи разом працювати для того, щоб побудувати стадіон», - сказав він.

Глава держави привітав присутніх із Днем захисту дітей та акцентував увагу на питанні тих дітей, які потрапили в складні життєві умови. Він відзначив важливість надання допомоги та підтримки таким дітям та висловив переконання у необхідності вирішення питання дітей, що виховуються в інтернатних закладах. «Не повинно бути більше дитячих будинків в Україні, не повинно більше стояти питання де дитині краще – в закладі чи у родинному колі», - підкреслив Петро Порошенко, зазначивши, що з цією метою в Україні реалізовуватиметься відповідна програма. «В Україні не повинно більше залишатися дітей, які позбавлені батьківської любові», - додав він.

Президент також дав старт І-ї Юнацької спартакіади Одеської області серед об’єднаних територіальних громад, присвяченої Дню захисту дітей. Також Глава держави поспілкувався з мешканцями об’єднаної громади та привітав їх зі святом.

Спортивний захід відбувся на відреконструйованому стадіоні Авангардівської ОТГ. Реконструкція проводилась за рахунок місцевого бюджету та за кошти інвестора. На стадіоні облаштовано футбольне поле, майданчик для міні-футболу, поле-трансформер для гри в волейбол, баскетбол і великий теніс. Крім того, спортивний об’єкт обладнаний системою автоматичного поливу ігрового поля, трибунами для глядачів, біговою доріжкою, спортивним приміщенням для дзюдо, гирьового та силових видів спорту.