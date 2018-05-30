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Участь Президента у VII Національному молитовному сніданку

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Ми збережемо конфесійне право кожного обирати свою дорогу до Бога - Президент

31 травня 2018 року - 13:18

Ми збережемо конфесійне право кожного обирати свою дорогу до Бога - Президент

Після надання Україні Томоса на автокефалію Української православної церкви в Україні буде збережено конституційне право громадян на свободу релігії, вільного самовизначення й самореалізації особистості в духовній сфері, наголошує Президент Петро Порошенко.

«У нас не буде улюбленої церкви держави. У нас всі церкви будуть рівні перед Законом. І церква буде відділена від держави. І ми збережемо конфесійні права кожного громадянина обирати свою дорогу до Бога», - заявив Глава держави під час VII Національного молитовного сніданку.

При цьому Петро Порошенко висловив переконання, що рішення про надання Томосу буде ухвалено Синодом. «Я є оптимістом. Я наголошую на тому, що у нас, я впевнений і молюсь про це, буде Єдина Помісна Українська Православна Церква», - сказав він.

Президент також подякував народним депутатам за підтримку його відповідного звернення до Вселенського Патріарха. «Я дякую Парламенту за те, що він підтримав моє звернення до Вселенського Патріарха майже одноголосно, лише одна фракція була проти. Я дякую за те, що ми з вами зберегли спокій у Парламенті - ми не допустили там бійки і крові. Я дякую за вашу мудрість. Я дякую українському народу, який не піддасться на провокації», - резюмував Глава держави.

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Участь Президента у VII Національному молитовному сніданку

31 травня 2018 року - 12:28
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