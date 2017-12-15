Ми зробимо все, щоб український народ повернувся до своєї європейської родини – Президент подякував українцям Португалії за підтримку українських реформ

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з українською громадою Португалії зазначив, що за останні три роки в країні було проведено низку важливих реформ, відновлено армію.

Глава держави подякував українцям Португалії за солідарність з Україною та запевнив у своїй відданості продовженню реформ в державі. «Ми зробимо все, щоб великий український народ повернувся назад до своєї європейської родини. Ми будемо в ЄС і будемо в НАТО. Ми переможемо, бо з нами правда і з нами Бог», - сказав Петро Порошенко.

«Україна стала незалежнішою. Україна стала міцнішою. Україна стала більш європейсько орієнтованою. В Україні з’явилося громадянське суспільство, в Україні з’явився волонтерський рух і ми провели абсолютно безпрецедентну програму реформ», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко подякував тим, хто підтримував українське військо в різні часи. «Тим з вас, хто був волонтером, хто допомагав армії, хто намагався робити кроки для того, щоб відправити, підтримати або прийняти поранених військовослужбовців для того, щоб надати їм допомогу в реабілітації. Для нас це було дуже важливо і я, як Президент, хочу подякувати кожному з вас за цю абсолютно важливу допомогу», - сказав він.

Глава держави також відзначив активну роль української громади в прийнятті рішення португальського Парламенту щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. «Це було стратегічне рішення, яке допомогло нам розповсюджувати це визнання по усьому світу», - наголосив Президент.

Петро Порошенко також поділився враженнями від сьогоднішніх зустрічей з керівництвом Португалії та констатував: наші країни є дуже близькі. Він запевнив, що португальці завжди можуть розраховувати на українців.

Глава Української держави повідомив, що вже розроблена урядова програма щодо зміцнення зв’язків із закордонними українцями, було значно збільшено фінансування Міністерства закордонних справ задля підвищення ефективності роботи.

Під час зустрічі Президент також вручив високі державні нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України та плідну громадську діяльність.