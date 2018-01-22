Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру – Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що запровадження роботи миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй на окупованих територіях Донецької і Луганської областей може стати гарантом досягнення миру в Україні.

«Я впевнений в тому, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати вивід російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону неконтрольованої ділянки між Україною і Росією для того, щоби не допустити нової інфільтрації російських військ, російського озброєння і щоб ми, нарешті, після імплементації безпекового пакету, могли б прийти до етапу політичного врегулювання», - сказав Глава держави під час заяви для ЗМІ по завершенні зустрічі з Федеральним канцлером Австрійської Республіки Себастіаном Курцем.

Президент подякував Австрії за тверду підтримку миротворчої місії під мандатом ООН, Ради безпеки ООН на Сході нашої держави. «Допомогу країни з високою довірою, з нейтральним статусом, якою є Австрія, важко переоцінити і дуже дякую за таку тверду і послідовну позицію», - сказав він.

Петро Порошенко також висловив вдячність Себастіану Курцу за його особисту підтримку суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави, підтримку і допомогу у реформах та забезпеченні руху України в Європейський Союз. «І не просто словами. Я думаю, що Україна була одним із найбільш часто відвідуваних паном Себастіаном напрямків. Він відвідував і лінію зіткнення, і дуже добре особисто знає ситуацію на Донбасі, вздовж лінії зіткнення», - сказав він.

Глава держави також окремо відзначив роль пана Курца в якості очільника ОБСЄ. «Саме під час головування Австрії в ОБСЄ, особистими зусиллями пана Канцлера ми значно посилили Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, покращили технічне оснащення і покращили об’єктивну інформацію, яку Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ надає світу з лінії зіткнення з території, яка окупована Російською Федерацією», - наголосив Петро Порошенко.

«Я хотів подякувати вам, пане Канцлер, за таку надзвичайно відповідальну і надзвичайно професійну позицію. Ми це дуже цінуємо», - підкреслив Глава держави.

Федеральний канцлер Республіки Австрія, у свою чергу, наголосив на важливості позиції посилення активних дій щодо установлення миру на Сході України. «Я дуже хотів би щоб ситуація в східній Україні покращилася і щоб встановився мир на постійній основі. І щоб ми нарешті могли говорити про позитивний розвиток ситуації в Україні», - сказав він.